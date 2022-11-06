Свято 6 листопада: чим цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини

Чим цей день особливий

Цього дня християни з особливою честю звертаються до ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Вони ходять до церкви та моляться іконі. Ікона "Всіх скорботних Радість" стала відома 1688 року. Вона зцілила Євфимію, сестру патріарха Іова, яка страждала від невиліковної недуги.

Жінки частіше у неї просять про кохання та сімейне благополуччя. Вважається, що Божа Матір є покровителькою сім'ї та здатна вберегти багатьох життєвих проблем.

Божа Матір зображена на іконі на повний зріст. Вона стоїть у повітрі серед ангелів, які вказують на неї. Внизу перед нею зібралися люди, які страждають від хвороб та життєвих негараздів, про їхні проблеми свідчать написи над ними.

На Русі з цього дня розпочиналися зимові дівочі посиденьки. Як правило, дівчата займалися рукоділлям, а одночасно співали чи розмовляли.

Народні прикмети 6 листопада

Цвіркун співає 6 листопада - до біди.

Розбилося дзеркало — чекай на нещастя.

Захід у хмарах на "Всіх скорботних Радість" - піде сніг.

Вітер дме з півночі — буде хуртовина.

У собаки з'явилося густе хутро після линяння — до холодів.

Що заборонено робити 6 листопада

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість. Так ви тільки опинитеся в незручному положенні.

Також краще не йти на необґрунтовані небезпеки.

Іменини 6 листопада святкують Олексій, Опанас, Вікторія, Георгій, Іван, Микола та Петро.