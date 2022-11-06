Праздник 6 ноября: чем этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

Чем этот день особенный

В этот день христиане с особой почестью обращаются к иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Они ходят в церковь и молятся иконе. Икона "Всех скорбящих Радость" стала известна в 1688 году. Она исцелила Евфимию, сестру патриарха Иова, страдавшую от неизлечимого недуга.

Женщины чаще у нее просят о любви и семейном благополучии. Считается, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.

Божия Матерь изображена на иконе в полный рост. Она стоит в воздухе в окружении ангелов, которые указывают на нее. Внизу перед нею собрались люди, страдающие от болезней и жизненных неурядиц, об их проблемах свидетельствуют надписи над ними.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали.

Народные приметы 6 ноября

Сверчок поет 6 ноября — к беде.

Разбилось зеркало — жди несчастья.

Закат в облаках на "Всех скорбящих Радость" — пойдет снег.

Ветер дует с севера — будет метель.

У собаки появился густой мех после линьки — к холодам.

Что запрещено делать 6 ноября

Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении.

Также лучше не идти на необоснованные опасности.

Именины 6 ноября празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.