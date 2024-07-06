Свято 6 липня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Преподобний Сисой Великий народився близько 367 року в Єгипті. Став учнем святого Антонія Великого, одного з основоположників християнського чернецтва. Після смерті свого духовного вчителя він продовжив жити аскетичним життям в єгипетській пустелі, слідуючи його вченням і прикладу.

Славився своїм суворим аскетизмом, віддававши багато часу молитві, посту і духовним вправам. Відомий своїм суворим аскетизмом, він також приковував увагу багатьох учнів і паломників, що зверталися до нього за мудрістю і духовною підтримкою.

За переказами, життя святого Сисоя було наповнено численними чудесами, які відбувалися під час його життя. Він мав дари зцілення та духовного розпізнавання, які проявляв упродовж свого життя.

Життя Сисоя описує численні чудеса, зокрема воскресіння померлого. Один отець приніс свого сина до преподобного, коли той помер по дорозі до печери преподобного Антонія. Святий відновив життя хлопчика, і він повернувся до життя.

Преподобний Сисой помер у глибокій старості, близько 429 року. Існує легенда, що перед смертю він побачив видіння, в якому святий Антоній та інші аскети прийшли, щоб взяти його душу до небес. Його останні слова були про власну недостойність, що відображає його смирення і високий ступінь духовної чистоти.

Сисой Великий (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 6 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Ображати тварин або дітей

Поспішати - це приведе до нещастя

Приймати серйозні рішення

Жалітися на життя чи проблеми.

Жінки мають уникати сварок, а матері не повинні ображати своїх дітей, оскільки вважається, що це може вплинути на їхні взаємини та самопочуття в майбутньому.

Також цього дня жінкам заборонено прибирати в будинку, всі хатні обов’язки повинен виконувати чоловік.

Наші предки думали, що нічне світло Місяця, яке проникає в будинок, може забрати жіночу енергію, тому завжди закривали вікна шторами.

Сисой перед гробницею Олександра Македонського (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стелиться густий туман - очікується похолодання

Після дощу над землею підіймається пар - буде погана погода

Жовтіє листя на деревах - до ранньої осені

Багато малини - готуйтеся до холодної зими

Хмари мають жовтий відтінок - насувається злива

Місяць блідий - буде холодно, але без опадів

Місяць має зелений відтінок - незабаром почнуться дощі.

Сьогодні наші предки прокидалися до сходу сонця і ходити босоніж по росі. Вважалося, що в цей день роса набуває цілющих властивостей і додає енергії та здоров'я на весь рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна, Юліана.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: