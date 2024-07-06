Праздник 6 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 6 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Сисоя Великого по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Преподобный Сисой Великий (также Сысой) родился около 367 года в Египте. Стал учеником святого Антония Великого, одного из основателей христианского монашества. После смерти своего духовного учителя он продолжил жить аскетической жизнью в египетской пустыне, следуя ее учению и примеру.
Славился своим суровым аскетизмом, отдавая много времени молитве, посту и духовным упражнениям. Известный своим суровым аскетизмом, он также приковывал внимание многих учеников и паломников, которые обращались к нему за мудростью и духовной поддержкой.
По преданиям, жизнь святого Сисоя была наполнена многочисленными чудесами, происходившими во время его жизни. Он имел дари исцеления и духовного распознавания, которые проявлял на протяжении своей жизни
Жизнь Сисоя описывает многочисленные чудеса, в частности, воскресение умершего. Один отец принес своего сына к преподобному, когда тот умер по дороге в пещеру преподобного Антония. Святой возобновил жизнь мальчика, и он вернулся к жизни.
Преподобный Сысой умер в глубокой старости, около 429 года. Существует легенда, что перед смертью он увидел видение, в котором святой Антоний и другие аскеты пришли взять его душу к небесам. Его последние слова были о собственной недостойности, что отражает его смирение и высокую степень духовной чистоты.
Сисой Великий (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 6 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Обижать животных или детей
- Торопиться - это приведет к несчастью
- Принимать серьезные решения
- Жаловаться на жизнь или проблемы.
Женщины должны избегать ссор, а матери не должны оскорблять своих детей, поскольку считается, что это может повлиять на их отношения и самочувствие в будущем.
Также в этот день женщинам запрещено убирать дома, все домашние обязанности должен выполнять мужчина.
Наши предки думали, что ночной свет луны, проникающий в дом, может унести женскую энергию, поэтому всегда закрывали окна шторами.
Сисой перед гробницей Александра Македонского (изображение: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром стелется густой туман - ожидается похолодание.
- После дождя над землей поднимается пар - будет плохая погода
- Желтеющие листья на деревьях - к ранней осени
- Много малины - готовьтесь к холодной зиме
- Облака имеют желтый оттенок - надвигается ливень
- Луна бледна - будет холодно, но без осадков
- Луна имеет зеленый оттенок - вскоре начнутся дожди.
Сегодня наши предки просыпались к восходу солнца и ходят босиком по росе. Считалось, что в этот день роса приобретает целебные свойства и придает энергию и здоровье на весь год.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День войск ПВО Вооруженных сил Украины
- Международный день Днепра
- Всемирный день кардиолога
- День рождения американского доллара
- Всемирный день поцелуя
- День посещения местных парков
- Международный день кооперативов
- День рождения Далай-ламы XIV.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.