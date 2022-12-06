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Свято 6 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

6 грудня православні вшановують пам'ять святого Амфілохія Іконійського.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети й заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Що відомо про святе

Святий був єпископом Іконії, другом Василя Великого та Григорія Богослова. Один із отців церкви. Народився святий Амфілохій у благочестивій родині в Каппадокії (Мала Азія). В молодості хотів стати адвокатом, але пізніше вирішив залишити світ і присвятити себе служінню Богу. Він жив у пустелі, де собі вирощував різні овочі. У 374 року був обраний єпископом міста Іконії. Тоді ж він скликав Іконійський Синод, на яких засудив єретиків-македоніан, які заперечували божество третього обличчя Бога.

На цю тему Амфілохій навіть написав твір. Також він боровся проти аріан. За вірність Бог наділив Амфілохія даром зцілення молитвою.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Люди гуляли, співали, грали, влаштовували гуляння з пирогами та пивом. Раділи вони з того, що остаточно встановився санний шлях. Також у цей день вшановували тих, хто пішов на війну. А матері намагалися зробити своїм синам обереги, що їх захищали під час бою. У цей день люди молилися, щоб Бог визволив їх від ворогів.

Які головні прикмети цього дня

  • на небі пливуть низькі хмари – чекайте на похолодання;
  • 6 грудня навколо місяця є тьмяні та рожеві кільця, отже незабаром почнуться морози;
  • хмари збіглися в одну купу, почнеться негода.

Що категорично не можна робити у цей день

  • Цього дня не можна злитися, ображатися та конфліктувати.
  • Також церква забороняє викидати залишки їжі – краще віддати їх жебракам чи тваринам.

6 грудня День ангела відзначають Микола, Омелян, Юрій, Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір.

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