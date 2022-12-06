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Праздник 6 декабря: что сегодня категорически нельзя делать, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

6 декабря православные чтят память святого Амфилохия Иконийского.

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Что известно о святом

Святой являлся епископом Иконии, другом Василия Великого и Григория Богослова. Один из отцов церкви. Родился святой Амфилохий в благочестивой семье в Каппадокии (Малая Азия). В молодости хотел стать адвокатом, но позже решил покинуть мир и посвятить себя служению Богу. Жил в пустыне, где для себя выращивал разные овощи. В 374 году был избран епископом города Иконии. Тогда же он созвал Иконийский Синод, на которых осудил еретиков-македониан, отрицавших божество третьего Лица Божия.

На эту тему Амфилохий даже сочинил сочинение. Также он сражался против ариан. За верность Бог наделил Амфилохия даром исцеления молитвой.

Этот день наши предки старались провести весело. Люди гуляли, пели, играли, устраивали гуляния с пирогами и пивом. Радовались они тому, что окончательно установился санный путь. Также в этот день чествовали тех, кто ушел на войну. А матери пытались сделать своим сыновьям обереги, защищающие их во время боя. В этот день люди молились, чтобы Бог избавил их от врагов.

Какие главные приметы этого дня

  • на небе плывут низкие облака – ждите похолодания;
  • 6 декабря вокруг луны есть тусклые и розовые кольца, значит скоро начнутся морозы;
  • облака сбежались в одну кучу, начнется ненастье.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя злиться, обижаться и конфликтовать.
  • Также церковь запрещает выбрасывать остатки еды - лучше отдать их нищим или животным.

6 декабря День ангела отмечают: Николай, Омелян, Юрий, Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.

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