Свято 5 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 5 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Харитини за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Харитина - визначна постать у християнській історії, яку вшановують як у православній, так і в католицькій церквах. Вона жила в III-IV столітті під час римських гонінь на християн. За переказами, Харитина була заможною жінкою, яка присвятила своє життя служінню Богу.
Харитина активно підтримувала християн, які зазнавали переслідувань, і стала свідком їхньої відданості вірі. Її благодійна діяльність привернула увагу влади, що призвело до арешту. Попри жорстокі катування, вона залишилася вірною своїм переконанням і не зреклася християнства до своєї мученицької смерті.
Її стійкість і відданість стали прикладом для багатьох, і після смерті Харитину почали шанувати як святу за її героїзм і непохитну віру.
Харитина Литовська (зображення: вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується хвалитися своїми досягненнями, адже це може призвести до втрати того, чим пишаєтеся. Окрім цього, сьогодні сприятливий день для ворожіння. Люди часто зверталися до старовинних обрядів, щоб отримати відповіді на важливі питання чи заглянути у своє майбутнє.
У цей день незаміжні дівчата традиційно збиралися на вечорниці, де разом вишивали, в'язали або шили. Окрім цього, вони співали та молилися, просячи благословення на щасливе подружене життя.
Сьогодні іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Церковний календар УПЦ, Sogodni Svyato.