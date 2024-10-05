Праздник 5 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 5 октября, праздник - православные украинцы чтят память святой мученицы Харитины по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Харитина - выдающаяся фигура в христианской истории, которую почитают как в православной, так и в католической церквях. Она жила в III-IV веке во время римских гонений на христиан. По преданию, Харитина была богатой женщиной, посвятившей свою жизнь служению Богу.
Харитина активно поддерживала христиан, подвергавшихся преследованиям, и стала свидетелем их преданности вере. Ее благотворительная деятельность привлекла внимание властей, что привело к аресту. Несмотря на жестокие пытки, она осталась верна своим убеждениям и не отреклась от христианства до своей мученической смерти.
Ее стойкость и преданность послужили примером для многих, и после смерти Харитину стали почитать как святую, за ее героизм и непоколебимую веру.
Харитина Литовская (изображение: википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями, ведь это может привести к потере того, чем гордитесь. Кроме того, сегодня благоприятный день для гадания. Люди часто обращались к старинным обрядам, чтобы получить ответы на важные вопросы или заглянуть в свое будущее.
В этот день незамужние девушки традиционно собирались на вечернице, где вместе вышивали, вязали или шили. Кроме этого, они пели и молились, прося благословения на счастливую супружескую жизнь.
Сегодня именины празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Церковный календарь УПЦ, Sogodni Svyato.