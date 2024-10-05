Свято 5 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Харитина - визначна постать у християнській історії, яку вшановують як у православній, так і в католицькій церквах. Вона жила в III-IV столітті під час римських гонінь на християн. За переказами, Харитина була заможною жінкою, яка присвятила своє життя служінню Богу.

Харитина активно підтримувала християн, які зазнавали переслідувань, і стала свідком їхньої відданості вірі. Її благодійна діяльність привернула увагу влади, що призвело до арешту. Попри жорстокі катування, вона залишилася вірною своїм переконанням і не зреклася християнства до своєї мученицької смерті.

Її стійкість і відданість стали прикладом для багатьох, і після смерті Харитину почали шанувати як святу за її героїзм і непохитну віру.

Харитина Литовська (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 5 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися з близькими і злословити

Сваритися чи конфліктувати

Скаржитися на долю і проявляти лінь

Відмовляти нужденним у допомозі

Наговорювати на інших або пліткувати.

Також не рекомендується хвалитися своїми досягненнями, адже це може призвести до втрати того, чим пишаєтеся. Окрім цього, сьогодні сприятливий день для ворожіння. Люди часто зверталися до старовинних обрядів, щоб отримати відповіді на важливі питання чи заглянути у своє майбутнє.

Народні прикмети і традиції цього дня

Немає вітру весь день - слід чекати на похолодання

Павутиння літає у повітрі - тепло затримається надовго

Берези ще не скинули листя - взимку буде пізній сніг

Плодові дерева вже без листя - до ранньої зими

Клени та черемхи стоять голі - скоро прийде справжня зима

На соснах мало шишок - взимку буде тепла погода

Ворони голосно кружляють у небі - до суворих морозів.

У цей день незаміжні дівчата традиційно збиралися на вечорниці, де разом вишивали, в'язали або шили. Окрім цього, вони співали та молилися, просячи благословення на щасливе подружене життя.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: