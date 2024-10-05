Праздник 5 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Харитина - выдающаяся фигура в христианской истории, которую почитают как в православной, так и в католической церквях. Она жила в III-IV веке во время римских гонений на христиан. По преданию, Харитина была богатой женщиной, посвятившей свою жизнь служению Богу.

Харитина активно поддерживала христиан, подвергавшихся преследованиям, и стала свидетелем их преданности вере. Ее благотворительная деятельность привлекла внимание властей, что привело к аресту. Несмотря на жестокие пытки, она осталась верна своим убеждениям и не отреклась от христианства до своей мученической смерти.

Ее стойкость и преданность послужили примером для многих, и после смерти Харитину стали почитать как святую, за ее героизм и непоколебимую веру.

Харитина Литовская (изображение: википедия)

Что нельзя делать сегодня, 5 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться с близкими и злословить

Ссориться или конфликтовать

Жаловаться на судьбу и проявлять лень

Отказывать нуждающимся в помощи

Наговаривать на других или сплетничать.

Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями, ведь это может привести к потере того, чем гордитесь. Кроме того, сегодня благоприятный день для гадания. Люди часто обращались к старинным обрядам, чтобы получить ответы на важные вопросы или заглянуть в свое будущее.

Народные приметы и традиции этого дня

Нет ветра весь день - следует ожидать похолодание

Паутина летает в воздухе - тепло задержится надолго

Березы еще не сбросили листву - зимой будет поздний снег

Плодовые деревья уже без листвы - к ранней зиме

Клены и черемухи стоят голые - скоро придет настоящая зима

На соснах мало шишек - зимой будет теплая погода

Вороны громко кружат в небе - к суровым морозам.

В этот день незамужние девушки традиционно собирались на вечернице, где вместе вышивали, вязали или шили. Кроме этого, они пели и молились, прося благословения на счастливую супружескую жизнь.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: