Свято 5 січня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

5 січня православні віруючі вшановують пам'ять святого Феодула.
Читайте у матеріалі Styler, що заборонено робити 3 січня, його прикмети, а також у кого іменини.
Святий Феодул жив у Фессалоніках у III столітті, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань при імператорах Діоклетіані та Максиміліані. Юнак служив при церкві, і був читцем. Одного разу йому наснилося, як людина у світлому одязі вклала йому в руку якийсь предмет. Прокинувшись, він побачив гарний перстень із зображенням хреста.
За допомогою зображеного на персні знака святий зцілив багатьох хворих, а також обернув у християнську віру безліч язичників. Незважаючи на переслідування, він відкрито проповідував Євангеліє. Імператор Фессалонік пропонував юнакові повернутися до язичництва, але отримав відмову.
Наші пращури 5 січня обов'язково йшли до храму і молилися Богородиці. Люди намагалися закінчити всі справи до Різдва, бо вважалося, що тоді можна відігнати від дому злих духів. Для цього рясно годували свійських тварин, вичищали все подвір'я, займалися справами по господарству. Також 5 січня селяни пекли різну випічку, особливо пісну, та святкове печиво у вигляді різних тварин.
Давид, Павло, Наум, Федул, Ніфонт, Феодул, Феоктист, Онікій, Василь.
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