Праздник 5 января: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Что известно о святом

Святой Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда христиане подвергались жестоким гонениям при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Юноша служил при церкви, и был чтецом. Однажды ему приснилось, как человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись он увидел красивый перстень с изображением креста.

С помощью изображенного на перстне знака святой исцелил многих больных, а также обратил в христианскую веру множество язычников. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие. Правитель Фессалоник предлагал юноше вернуться к язычеству, но получил отказ.

Святой Феодул (фото: wikimedia.org)

Наши предки 5 января обязательно шли в храм и молились Богородице. Люди пытались закончить все дела до Рождества, потому что считалось, что тогда можно отогнать от дома злых духов. Для этого обильно кормили домашних животных, вычищали весь двор, занимались делами по хозяйству. Также 5 января селяне пекли разную выпечку, особенно постную, и праздничное печенье в виде разных животных.

Главные приметы этой даты

Если сегодня дует сильный ветер и идет снег – в июле будет холодно и дождь;

5 января ветрено, следует ожидать хорошего урожая;

куры беспокойно ведут себя к метели;

5 января храпит конь – будет снежная буря.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя никого бить, иначе бьющий человек серьезно заболеет.

Нежелательно работать с острыми предметами, например, с ножами, вилами или топорами.

Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь.

Кто сегодня празднует именины

Давид, Павел, Наум, Федул, Нифонт, Феодул, Феоктист, Оникий, Василий.