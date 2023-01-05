Праздник 5 января: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

5 января православные верующие почитают память святого Феодула.
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Святой Феодул жил в Фессалониках в III веке, когда христиане подвергались жестоким гонениям при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Юноша служил при церкви, и был чтецом. Однажды ему приснилось, как человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись он увидел красивый перстень с изображением креста.
С помощью изображенного на перстне знака святой исцелил многих больных, а также обратил в христианскую веру множество язычников. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие. Правитель Фессалоник предлагал юноше вернуться к язычеству, но получил отказ.
Наши предки 5 января обязательно шли в храм и молились Богородице. Люди пытались закончить все дела до Рождества, потому что считалось, что тогда можно отогнать от дома злых духов. Для этого обильно кормили домашних животных, вычищали весь двор, занимались делами по хозяйству. Также 5 января селяне пекли разную выпечку, особенно постную, и праздничное печенье в виде разных животных.
Давид, Павел, Наум, Федул, Нифонт, Феодул, Феоктист, Оникий, Василий.
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