Свято 5 листопада: що не можна робити, щоб не викликати лиха, у кого день ангела

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler . Також ми розповімо, хто має цього дня іменини.

Що ми знаємо про Якова

Достеменна історія життя святого мало відома. Він згадується лише в кількох посланнях та діяннях, вже будучи визнаним апостолом. Згідно з біблійними книгами, Яків повірив в Ісуса Христа лише після його умертвіння та подальшого воскресіння.

Він відомий як апостол від 70-ти та як 1-й єпископ Єрусалима. Його смерть була дуже болісною. Він постраждав від рук юдеїв. Яків був скинутий з ґанку Єрусалимського храму і забитий камінням.

Головні прикмети 5 листопада

Якщо у Яків день випав град, то до Мотрони (до 22 листопада) зима увійде до своїх прав.

Якщо у цей день покриє пишний сніг, то зима буде м'якою і теплою, а літо багатим на врожай.

На Якова полив дощ – урожай буде добрим.

Що не можна робити сьогодні

Не варто далеко мандрувати.

Не можна грати весілля.

Не можна міняти роботу.

Не можна давати гроші у борг.

Хто сьогодні святкує іменини

Привітайте з днем ангела власників таких імен: Яків, Еміль, Микола, Максим, Гнат, Омелян, Єлисей, Вольдемар, Володимир, Олександр та Єфросинія.