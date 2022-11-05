Свято 5 листопада: що не можна робити, щоб не викликати лиха, у кого день ангела

5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з 70-ти апостолів Ісуса Христа – Якова.
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Достеменна історія життя святого мало відома. Він згадується лише в кількох посланнях та діяннях, вже будучи визнаним апостолом. Згідно з біблійними книгами, Яків повірив в Ісуса Христа лише після його умертвіння та подальшого воскресіння.
Він відомий як апостол від 70-ти та як 1-й єпископ Єрусалима. Його смерть була дуже болісною. Він постраждав від рук юдеїв. Яків був скинутий з ґанку Єрусалимського храму і забитий камінням.
Привітайте з днем ангела власників таких імен: Яків, Еміль, Микола, Максим, Гнат, Омелян, Єлисей, Вольдемар, Володимир, Олександр та Єфросинія.
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