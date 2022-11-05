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Свято 5 листопада: що не можна робити, щоб не викликати лиха, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з 70-ти апостолів Ісуса Христа – Якова.

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, хто має цього дня іменини.

Що ми знаємо про Якова

Достеменна історія життя святого мало відома. Він згадується лише в кількох посланнях та діяннях, вже будучи визнаним апостолом. Згідно з біблійними книгами, Яків повірив в Ісуса Христа лише після його умертвіння та подальшого воскресіння.

Він відомий як апостол від 70-ти та як 1-й єпископ Єрусалима. Його смерть була дуже болісною. Він постраждав від рук юдеїв. Яків був скинутий з ґанку Єрусалимського храму і забитий камінням.

Головні прикмети 5 листопада

  • Якщо у Яків день випав град, то до Мотрони (до 22 листопада) зима увійде до своїх прав.
  • Якщо у цей день покриє пишний сніг, то зима буде м'якою і теплою, а літо багатим на врожай.
  • На Якова полив дощ – урожай буде добрим.

Що не можна робити сьогодні

  • Не варто далеко мандрувати.
  • Не можна грати весілля.
  • Не можна міняти роботу.
  • Не можна давати гроші у борг.

Хто сьогодні святкує іменини

Привітайте з днем ангела власників таких імен: Яків, Еміль, Микола, Максим, Гнат, Омелян, Єлисей, Вольдемар, Володимир, Олександр та Єфросинія.

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