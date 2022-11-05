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Праздник 5 ноября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

5 ноября православная церковь чтит память одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

Что мы знаем об Иакове

Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскрешения.

Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й епископ Иерусалима. Его смерть была очень мучительной. Он пострадал от рук иудеев. Иаков был сброшен с крыльца Иерусалимского храма и забит камнями.

Главные приметы 5 ноября

  • Если в Яков день выпал град, то к Матрене (к 22 ноября) зима войдет в свои права.
  • Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.
  • На Якова полил дождь – урожай будет хорош.

Что нельзя делать сегодня

  • Не стоит далеко путешествовать.
  • Нельзя играть свадьбу.
  • Нельзя менять работу.
  • Нельзя давать деньги в долг.

Кто сегодня празднует именины

Поздравьте с днем ангела владельцев таких имен: Яков, Эмиль, Николай, Максим, Игнат, Емельян, Елисей, Вольдемар, Владимир, Александр и Ефросинья.

Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре.

А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.

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