Праздник 5 ноября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду, у кого день ангела

5 ноября православная церковь чтит память одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.
Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскрешения.
Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й епископ Иерусалима. Его смерть была очень мучительной. Он пострадал от рук иудеев. Иаков был сброшен с крыльца Иерусалимского храма и забит камнями.
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