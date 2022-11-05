Свято 5 листопада: що не можна робити, щоб не викликати лиха, у кого день ангела
5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з 70-ти апостолів Ісуса Христа – Якова.
Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ми розповімо, хто має цього дня іменини.
Що ми знаємо про Якова
Достеменна історія життя святого мало відома. Він згадується лише в кількох посланнях та діяннях, вже будучи визнаним апостолом. Згідно з біблійними книгами, Яків повірив в Ісуса Христа лише після його умертвіння та подальшого воскресіння.
Він відомий як апостол від 70-ти та як 1-й єпископ Єрусалима. Його смерть була дуже болісною. Він постраждав від рук юдеїв. Яків був скинутий з ґанку Єрусалимського храму і забитий камінням.
Головні прикмети 5 листопада
- Якщо у Яків день випав град, то до Мотрони (до 22 листопада) зима увійде до своїх прав.
- Якщо у цей день покриє пишний сніг, то зима буде м'якою і теплою, а літо багатим на врожай.
- На Якова полив дощ – урожай буде добрим.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто далеко мандрувати.
- Не можна грати весілля.
- Не можна міняти роботу.
- Не можна давати гроші у борг.
Хто сьогодні святкує іменини
Привітайте з днем ангела власників таких імен: Яків, Еміль, Микола, Максим, Гнат, Омелян, Єлисей, Вольдемар, Володимир, Олександр та Єфросинія.
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