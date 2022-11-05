Праздник 5 ноября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду, у кого день ангела

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler . Также мы расскажем, у кого в этот день именины.

Что мы знаем об Иакове

Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскрешения.

Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й епископ Иерусалима. Его смерть была очень мучительной. Он пострадал от рук иудеев. Иаков был сброшен с крыльца Иерусалимского храма и забит камнями.

Главные приметы 5 ноября

Если в Яков день выпал град, то к Матрене (к 22 ноября) зима войдет в свои права.

Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.

На Якова полил дождь – урожай будет хорош.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит далеко путешествовать.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя менять работу.

Нельзя давать деньги в долг.

Кто сегодня празднует именины

Поздравьте с днем ангела владельцев таких имен: Яков, Эмиль, Николай, Максим, Игнат, Емельян, Елисей, Вольдемар, Владимир, Александр и Ефросинья.