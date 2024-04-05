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Свято 5 квітня: що треба зробити, щоб щастя прийшло в дім

П'ятниця 05 квітня 2024 06:01
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Свято 5 квітня: що треба зробити, щоб щастя прийшло в дім Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

5 квітня 2024 року за православним календарем відзначається день пам'яті мучеників Феодула і Агафопода.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія та традиції цього дня

Феодул та Агафопод були християнськими святими, що жили під час царювання Діоклетіана і Максиміана. Агафопод був дияконом, старим за віком, а Феодул - читцем, молодим і вродливим.

Під час гонінь, спровокованих римськими царями, вони відзначалися своєю вірністю християнській вірі.

Особливо видатним був Феодул, який славився своїм перстнем із зображенням хреста. Згідно з легендою, цей перстень мав здатність зцілювати хвороби. Їхня відвага та стійкість у вірі заслуговували на високе визнання серед християнської спільноти. Незважаючи на гоніння, вони були готові прийняти мучеництво заради своєї віри. Історія повідомляє, що їх схопили язичники та кинули у море.

У стародавні часи вважали, що цього дня вітер "надуває" тепло та весну, тому господині відчиняли навстіж вікна. Крім того, вони протирали їх, щоб вони сяяли чистотою та виблискували на сонці. Цей обряд вважали сприятливим для настання щастя.

Головні прикмети дня

  • Птахи не співають - чекайте на погіршення погоди.
  • Сильний дощ іде - влітку буде багато грибів.
  • Звуки в полі добре чутно - до дощу.

Чого не слід робити 5 квітня

Наші предки вірили, що не можна викидати з вікна на вулицю будь-яке сміття - в іншому випадку на вас чекатимуть неприємності. Також заборонялося йти проти вітру- це може залучити біду. В жодному разі не випускайте на вулицю кішку - скоро можуть прийти грабіжники та пограбувати будинок.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.

Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.

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