Праздник 5 апреля: что нужно сделать, чтобы счастье пришло в дом

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции этого дня

Феодул и Агафопод были христианскими святыми, жившими во время царствования Диоклетиана и Максимиана. Агафопод был дьяконом, стариком по возрасту, а Феодул - чтецом, молодым и красивым.

Во время гонений, спровоцированных римскими царями, они отличались своей верностью христианской вере.

Особенно выдающимся был Феодул, славившийся своим перстнем с изображением креста. Согласно легенде, этот перстень обладал способностью исцелять болезни. Их отвага и стойкость в вере заслуживали высокого признания среди христианского сообщества. Несмотря на гонения, они были готовы принять мученичество ради своей веры. История сообщает, что их схватили язычники и бросили в море.

В старину считали, что в этот день ветер "надувает" тепло и весну, поэтому хозяйки открывали настежь окна. Кроме того, они протирали их, чтобы они сияли чистотой и сверкали на солнце. Этот обряд считали благоприятным для пришествия счастья.

Главные приметы дня

Птицы не поют – ждите ухудшения погоды.

Сильный дождь идет – летом будет много грибов.

Звуки в поле хорошо слышно – к дождю.

Чего не следует делать 5 апреля

Наши предки верили, что нельзя выбрасывать из окна на улицу какой-либо мусор – в противном случае вас будут ждать неприятности. Также запрещалось идти против ветра – это может привлечь беду. Ни в коем случае не выпускайте на улицу кошку – скоро могут прийти грабители и ограбить дом.