Свято 4 листопада: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

4 листопада відзначається Казанська ікона Божої Матері.
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На Русі свято Казанської ікони Божої Матері вважалося свого роду кордоном між осінню та справжньою зимою. З цього дня чекали настання морозів. Про те, якими вони будуть, судили за прикметами. Так, якщо восени знімали добрий урожай, то готувалися до суворої зими. Якщо ж на Казанську йтиме дощ, то чекали швидкого настання зими.
Казанська осіння – час розрахунків за виконані будівельні роботи. Цей день був останнім, коли господарі могли розрахуватися з усіма робітниками: малярами, теслярами, штукатурами, мулярами, найпростішими найманцями та іншими. Чоловіки поверталися додому з грошима, де на них чекали дружини та накриті столи, що ломилися від страв і пива.
Традиційно в цей день провітрювали підвал, підпалювали ялівець і обкурювали ним приміщення. Робилося це з метою збереження запасів: щоб вони не гнили та не закінчувалися.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Теодор, Серафим, Павло, Микола, Максиміліан, Костянтин, Іраклій, Іван, Захар, Денис, Григорій, Герман, Вольдемар, Володимир, Василь, Олександр, Єлизавета, Глікерія та Ганна.
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