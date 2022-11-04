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Праздник 4 ноября : что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

4 ноября отмечается Казанская икона Божией Матери.

В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Так, если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы.

Казанская осенняя – время расчетов за выполненные строительные работы. Этот день являлся последним, когда хозяева могли рассчитаться со всеми рабочими: малярами, плотниками, штукатурами, каменщиками, простыми наемниками и другими. Мужчины возвращались домой с деньгами, где их ждали жены и накрытые столы, ломившиеся от яств и пива.

Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.

Народные приметы этого дня

  • День выдался туманным - погода будет теплой.
  • Ясная и солнечная погода весь день - к морозу.
  • На Казанскую до обеда - дождь (осень), после обеда - снег (зима)
  • Южный ветер дует несколько дней подряд - к снегу.
  • Нет дождя - следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Что запрещено делать в этот день

  • В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой.
  • Женщинам запрещено 4 ноября тяжело трудиться, а также заниматься рукоделием, стирать, убирать и даже готовить.
  • Нельзя в этот день злиться и браниться. Иначе зима обозлится и принесет в дом беду.
  • Запрещено 4 ноября желать людям зла — оно может вернуться обратно.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр, Елизавета, Гликерия и Анна.

Ранее мы рассказывали о чудаковатых, необычных и интересных праздниках, которые отмечают в ноябре.

А также перед этим мы писали о магнитных бурях в ноябре 2022 года.

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