Праздник 4 ноября : что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Так, если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы.

Казанская осенняя – время расчетов за выполненные строительные работы. Этот день являлся последним, когда хозяева могли рассчитаться со всеми рабочими: малярами, плотниками, штукатурами, каменщиками, простыми наемниками и другими. Мужчины возвращались домой с деньгами, где их ждали жены и накрытые столы, ломившиеся от яств и пива.

Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.

Народные приметы этого дня

День выдался туманным - погода будет теплой.

Ясная и солнечная погода весь день - к морозу.

На Казанскую до обеда - дождь (осень), после обеда - снег (зима)

Южный ветер дует несколько дней подряд - к снегу.

Нет дождя - следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Что запрещено делать в этот день

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой.

Женщинам запрещено 4 ноября тяжело трудиться, а также заниматься рукоделием, стирать, убирать и даже готовить.

Нельзя в этот день злиться и браниться. Иначе зима обозлится и принесет в дом беду.

Запрещено 4 ноября желать людям зла — оно может вернуться обратно.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Серафим, Павел, Николай, Максимилиан, Константин, Ираклий, Иван, Захар, Денис, Григорий, Герман, Вольдемар, Владимир, Василий, Александр, Елизавета, Гликерия и Анна.