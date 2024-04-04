Свято 4 квітня: його найсуворіші "забобони" та у кого День ангела

Історія цього дня

Йосип Співець - так в народі назвали Йосипа Піснописця, сицилійського ченця, який мав талант до написання пісень. 4 квітня церква вшановує пам'ять преподобного, а наші предки помітили, що до цього дня починають скрекотати цвіркуни і заводять пісню журавлі. Цю птицю вважали захисником від злих сил, і на Йосипа Співця поклонялися їм з вдячністю.

За прикметою, з прильотом журавлів на Співця "рік повертає на літо" і встановлюється тепла погода. "Перша ластівка - ще не весна, справжню весну журавель на крилах несе".

Чого не варто робити у цей день

Не рекомендується розпочинати нові справи, особливо серйозні, або планувати майбутнє - ніщо не вийде так, як задумано. Також важливо утриматися від образ тварин та птахів, оскільки це може призвести до самотності протягом усього року. Від риболовлі слід утриматися - це може принести бідність.

Головні прикмети дня

Вже почали тріщати цвіркуни - прийшла справжня весна.

Темні хмари повільно рухаються - до затяжного дощу.

Сонячна погода вказує, що пшениця вродить зернистою.

Іменинники 4 квітня

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Адріан, Амвросій, Веніамін, Георгій, Зосима, Іван, Йосип, Каллінік, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пафнутій, Феодор, Феона, Фервуфа, Фома, Яків.