Праздник 4 апреля: его самые суровые "забобоны" и у кого День ангела

История этого дня

Иосиф Певец - так в народе назвали Иосифа Песнописца, сицилийского монаха, который имел талант к написанию песен. 4 апреля церковь чтит память преподобного, а наши предки заметили, что по сей день начинают стрекотать сверчки и заводят песню журавли. Эту птицу считали защитником от злых сил, и на Иосифа Певца поклонялись им с благодарностью.

По примете, с прилетом журавлей на Певца "год возвращает на лето" и устанавливается теплая погода. "Первая ласточка - еще не весна, настоящую весну журавль на крыльях несет".

Чего не стоит делать в этот день

Не рекомендуется возбуждать новые дела, особенно серьезные, или планировать будущее - ничто не получится так, как задумано. Также важно воздержаться от образов животных и птиц, поскольку это может привести к одиночеству в течение всего года. От рыбалки следует воздержаться - это может принести бедность.

Главные приметы дня

Уже начали трещать сверчки - пришла настоящая весна.

Темные облака медленно двигаются - к затяжному дождю.

Солнечная погода указывает, что пшеница уродит зернистой.

Именинники 4 апреля

День ангела сегодня празднуют владельцы таких имен: Адриан, Амвросий, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Каллиник, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пафнутий, Феодор, Феона, Фервуфа, Фома, Иаков.