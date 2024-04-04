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Праздник 4 апреля: его самые суровые "забобоны" и у кого День ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

4 апреля 2024 верующие отмечают народный праздник Иосифа Спевца. По примете, с этого дня "год возвращает на лето"

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История этого дня

Иосиф Певец - так в народе назвали Иосифа Песнописца, сицилийского монаха, который имел талант к написанию песен. 4 апреля церковь чтит память преподобного, а наши предки заметили, что по сей день начинают стрекотать сверчки и заводят песню журавли. Эту птицу считали защитником от злых сил, и на Иосифа Певца поклонялись им с благодарностью.

По примете, с прилетом журавлей на Певца "год возвращает на лето" и устанавливается теплая погода. "Первая ласточка - еще не весна, настоящую весну журавль на крыльях несет".

Чего не стоит делать в этот день

Не рекомендуется возбуждать новые дела, особенно серьезные, или планировать будущее - ничто не получится так, как задумано. Также важно воздержаться от образов животных и птиц, поскольку это может привести к одиночеству в течение всего года. От рыбалки следует воздержаться - это может принести бедность.

Главные приметы дня

  • Уже начали трещать сверчки - пришла настоящая весна.
  • Темные облака медленно двигаются - к затяжному дождю.
  • Солнечная погода указывает, что пшеница уродит зернистой.

Именинники 4 апреля

День ангела сегодня празднуют владельцы таких имен: Адриан, Амвросий, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Каллиник, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пафнутий, Феодор, Феона, Фервуфа, Фома, Иаков.

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