Свято 31 жовтня: що не можна робити, щоб не було біди

Не варто забувати, що сьогодні у світі відзначається переддень Дня всіх святих, або ж Хеловіну, свята, яке вже стало традиційним для українців. Саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада варто відзначати містичне свято, перевдягатися в моторошні костюми і лякати друзів, вимагаючи цукерки. Але зараз не про це. Краще згадаймо наші народні традиції.

Що треба зробити 31 жовтня

У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися апостолові про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися рибалки й городники.

За традиціями, головною стравою цього дня була цибуля. Вважалося, якщо з’їсти 31 жовтня щось цибулеве, це захистить від недугів та застуди на цілий рік.

На стіл подавали цибулевий суп або сало з сирою цибулею. Кожен член родини повинен був з’їсти хоча б шматочок цілющого овочу.

Народні прикмети й традиції

Якщо сніг не випав до цього дня, то зима настане нескоро.

Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь, до сонячної погоди, а з півдня на північ - до негоди.

Блідий місяць - буде дощ.

День ангела святкують:

Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.

Що сьогодні не можна робити