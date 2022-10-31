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Свято 31 жовтня: що не можна робити, щоб не було біди

Фото: Свято 31 жовтня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

31 жовтня 2022 за православною традицією вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Інші назви свята: "Лука", "День святого Луки", "Лука голодний". Символом цього дня наші предки вважали цибулю.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Не варто забувати, що сьогодні у світі відзначається переддень Дня всіх святих, або ж Хеловіну, свята, яке вже стало традиційним для українців. Саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада варто відзначати містичне свято, перевдягатися в моторошні костюми і лякати друзів, вимагаючи цукерки. Але зараз не про це. Краще згадаймо наші народні традиції.

Що треба зробити 31 жовтня

У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися апостолові про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися рибалки й городники.

За традиціями, головною стравою цього дня була цибуля. Вважалося, якщо з’їсти 31 жовтня щось цибулеве, це захистить від недугів та застуди на цілий рік.

На стіл подавали цибулевий суп або сало з сирою цибулею. Кожен член родини повинен був з’їсти хоча б шматочок цілющого овочу.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо сніг не випав до цього дня, то зима настане нескоро.
  • Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь, до сонячної погоди, а з півдня на північ - до негоди.
  • Блідий місяць - буде дощ.

День ангела святкують:

Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.

Що сьогодні не можна робити

  • Окрім цибулі не можна вживати будь-яку іншу гостру їжу, бо можна захворіти.
  • Рубати дрова та спилювати дерева в цей день не варто.
  • Не слід переїдати жирну їжу, а також вживати хмільні напої.
  • Позичати сіль кому-небудь, навіть близькому родичу - інакше віддасте сімейне щастя.
  • Не можна обертатися, якщо вночі почули за спиною кроки.
  • Не залишайте вікна та двері відчиненими, щоб злі духи не пробралися в будинок.
  • Не залишайте на ніч білизну на вулиці або на балконі. Вона притягне нещастя.

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