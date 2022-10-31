Свято 31 жовтня: що не можна робити, щоб не було біди

31 жовтня 2022 за православною традицією вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Інші назви свята: "Лука", "День святого Луки", "Лука голодний". Символом цього дня наші предки вважали цибулю.
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Не варто забувати, що сьогодні у світі відзначається переддень Дня всіх святих, або ж Хеловіну, свята, яке вже стало традиційним для українців. Саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада варто відзначати містичне свято, перевдягатися в моторошні костюми і лякати друзів, вимагаючи цукерки. Але зараз не про це. Краще згадаймо наші народні традиції.
У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися апостолові про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися рибалки й городники.
За традиціями, головною стравою цього дня була цибуля. Вважалося, якщо з’їсти 31 жовтня щось цибулеве, це захистить від недугів та застуди на цілий рік.
На стіл подавали цибулевий суп або сало з сирою цибулею. Кожен член родини повинен був з’їсти хоча б шматочок цілющого овочу.
Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.
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