Праздник 31 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды

31 октября 2022 года по православной традиции почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Другие названия праздника: "Лука", "День святого Луки", "Лука голодный". Символом этого дня наши предки считали лук.
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Не стоит забывать, что сегодня в мире отмечается канун Дня всех святых, или Хеллоуина, праздника, который уже стал традиционным для украинцев. Именно в ночь с 31 октября на 1 ноября стоит отмечать мистический праздник, переодеваться в жуткие костюмы и пугать друзей, требуя конфеты. Но сейчас не об этом. Лучше вспомним наши народные традиции.
В день Луки утром люди отправлялись в церковь, чтобы помолиться апостолу о благополучии в семье. За помощью к святому также обращались рыбаки и огородники.
По традиции, главным блюдом этого дня был лук. Считалось, если съесть 31 октября что-нибудь луковое, это защитит от недугов и простуды на целый год.
На стол подавали луковый суп или сало с сырым луком. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек целебного овоща.
Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Юлиана, Гаврила, Давид, Юлиан, Семен.
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