Праздник 31 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды

Не стоит забывать, что сегодня в мире отмечается канун Дня всех святых, или Хеллоуина, праздника, который уже стал традиционным для украинцев. Именно в ночь с 31 октября на 1 ноября стоит отмечать мистический праздник, переодеваться в жуткие костюмы и пугать друзей, требуя конфеты. Но сейчас не об этом. Лучше вспомним наши народные традиции.

Что нужно сделать 31 октября

В день Луки утром люди отправлялись в церковь, чтобы помолиться апостолу о благополучии в семье. За помощью к святому также обращались рыбаки и огородники.

По традиции, главным блюдом этого дня был лук. Считалось, если съесть 31 октября что-нибудь луковое, это защитит от недугов и простуды на целый год.

На стол подавали луковый суп или сало с сырым луком. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек целебного овоща.

Народные приметы и традиции

Если снег не выпал до этого дня, то зима придет нескоро.

Если в этот день облака плывут с севера на юг, к солнечной погоде, а с юга на север - к непогоде.

Бледный месяц - будет дождь.

День ангела празднуют:

Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Юлиана, Гаврила, Давид, Юлиан, Семен.

Что сегодня нельзя делать