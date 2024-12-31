Свято 31 грудня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Історія церковного свята

Свята Меланія народилася наприкінці IV століття, в знатній родині міського префекта. Батьки бачили в дівчині насамперед спадкоємицю роду, водночас Меланія з дитинства вирішила присвятити життя християнській вірі.

Дівчину видали заміж за Пініана, який хотів мати дітей. Згодом у подружжя народилася дівчинка, а пізніше - хлопчик. Проте за якийсь час син помер, а потім відійшла до Бога і донька.

Відтоді подружжя присвятило життя допомозі хворим, старим та нужденним. Завдяки статкам Меланії вдалося збудувати багато лікарень та храмів.

Свята Меланія (зображення: wikipedia.org)

За якийсь час Меланія оселилася в самотній келії на горі Єлеонській, поблизу якої виник жіночий монастир. Крім цього, на горі Вознесіння Христового Меланія збудувала чоловічий монастир.

Які традиції цього дня

В народі сьогодні відзначали Щедрий вечір та Маланку. Зазвичай готували бенкет для всієї родини, відвідували знайомих та щедрували.

Однією з найвідоміших традицій на Щедрий вечір був живий вертеп - щедрувальники розігрували сценки, а також водили "козу", яка за сюжетом помирала та оживала. Значення обряду досі викликає суперечки, однак можливо, це символізувало закінчення старого року та початок наступного.

На відміну від Святого вечора, страви на Щедрий вечір були ситними та м'ясними. Зокрема, готували страви зі свинини - рульку та верещаку, адже це символізувало достаток в наступному році.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні хуртовина - буде хороший врожай горіхів

31 грудня сильний туман - новий рік буде щасливим та врожайним

На Щедрий вечір відлига - до дощового літа

Сьогодні небо зоряне - наступного року буде гарний врожай ягід та грибів

Якщо на Маланку місяць молодий - до спокійних навесні річок

31 грудня сонце підіймається високо - буде рясний врожай в саду

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до переконань наших предків, 31 грудня варто було уникати певної діяльності, аби не накликати на себе хвороби або нещастя на наступний рік. Зокрема, сьогодні не можна:

сідати за стіл в старому чи брудному одязі - це відлякає щастя

позичати комусь гроші - в наступному році можуть бути фінансові складнощі

лихословити або сваритися - це порушує спокій наступного року

ображатися на близьких - це впливатиме на події в наступному році

викидати сміття - з ним можна випадково винести своє щастя з дому

ображати тварин або ставитися до них з неповагою - це прикличе нещастя на власника

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 29 грудня день ангела у людей з такими іменами: Петро, Михайло, Меланія.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Віра, Сергій, Віктор, Іван, Володимир, Зоя, Микола, Ілля, Марк, Михайло, Семен.