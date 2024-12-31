Праздник 31 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

31 декабря - отдание праздника Рождества Христова. Также в этот день почитают память святой преподобной Мелании. По народному календарю сегодня - Щедрый вечер или Маланка.
О том, какой праздник 31 декабря, а также об истории, главных традициях и запретах этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Святая Мелания родилась в конце IV века, в знатной семье городского префекта. Родители видели в девушке прежде всего наследницу рода, в то же время Мелания с детства решила посвятить жизнь христианской вере.
Девушку выдали замуж за Пиниана, который хотел детей. Впоследствии у супругов родилась девочка, а позже - мальчик. Однако через некоторое время сын умер, а затем отошла к Богу и дочь.
С тех пор супруги посвятили жизнь помощи больным, старым и нуждающимся. Благодаря состоянию Мелании удалось построить много больниц и храмов.
Святая Мелания (изображение: wikipedia.org)
Через некоторое время Мелания поселилась в одинокой келье на горе Елеонской, вблизи которой возник женский монастырь. Кроме этого, на горе Вознесения Христова Мелания построила мужской монастырь.
В народе сегодня отмечали Щедрый вечер и Маланку. Обычно готовили пир для всей семьи, посещали знакомых и щедровали.
Одной из самых известных традиций на Щедрый вечер был живой вертеп - щедровальники разыгрывали сценки, а также водили "козу", которая по сюжету умирала и оживала. Значение обряда до сих пор вызывает споры, однако возможно, это символизировало окончание старого года и начало следующего.
В отличие от Святого вечера, блюда на Щедрый вечер были сытными и мясными. В частности, готовили блюда из свинины - рульку и верещаку, ведь это символизировало достаток в следующем году.
Согласно убеждениям наших предков, 31 декабря стоило избегать определенной деятельности, чтобы не навлечь на себя болезни или несчастья на следующий год. В частности, сегодня нельзя:
По новому стилю, 29 декабря день ангела у людей с такими именами: Петр, Михаил, Мелания.
К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Вера, Сергей, Виктор, Иван, Владимир, Зоя, Николай, Илья, Марк, Михаил, Семен.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, кто празднует день ангела в январе.
К тому же писали, можно ли отмечать Рождество дважды.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.