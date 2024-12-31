Праздник 31 декабря: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

История церковного праздника

Святая Мелания родилась в конце IV века, в знатной семье городского префекта. Родители видели в девушке прежде всего наследницу рода, в то же время Мелания с детства решила посвятить жизнь христианской вере.

Девушку выдали замуж за Пиниана, который хотел детей. Впоследствии у супругов родилась девочка, а позже - мальчик. Однако через некоторое время сын умер, а затем отошла к Богу и дочь.

С тех пор супруги посвятили жизнь помощи больным, старым и нуждающимся. Благодаря состоянию Мелании удалось построить много больниц и храмов.

Святая Мелания (изображение: wikipedia.org)

Через некоторое время Мелания поселилась в одинокой келье на горе Елеонской, вблизи которой возник женский монастырь. Кроме этого, на горе Вознесения Христова Мелания построила мужской монастырь.

Какие традиции этого дня

В народе сегодня отмечали Щедрый вечер и Маланку. Обычно готовили пир для всей семьи, посещали знакомых и щедровали.

Одной из самых известных традиций на Щедрый вечер был живой вертеп - щедровальники разыгрывали сценки, а также водили "козу", которая по сюжету умирала и оживала. Значение обряда до сих пор вызывает споры, однако возможно, это символизировало окончание старого года и начало следующего.

В отличие от Святого вечера, блюда на Щедрый вечер были сытными и мясными. В частности, готовили блюда из свинины - рульку и верещаку, ведь это символизировало достаток в следующем году.

Народные приметы этого дня

Если сегодня метель - будет хороший урожай орехов

31 декабря сильный туман - новый год будет счастливым и урожайным

На Щедрый вечер оттепель - к дождливому лету

Сегодня небо звездное - в следующем году будет хороший урожай ягод и грибов

Если на Маланку месяц молодой - к спокойным весной рекам

31 декабря солнце поднимается высоко - будет обильный урожай в саду

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям наших предков, 31 декабря стоило избегать определенной деятельности, чтобы не навлечь на себя болезни или несчастья на следующий год. В частности, сегодня нельзя:

садиться за стол в старой или грязной одежде - это отпугнет счастье

занимать кому-то деньги - в следующем году могут быть финансовые сложности

сквернословить или ссориться - это нарушает спокойствие следующего года

обижаться на близких - это будет влиять на события в следующем году

выбрасывать мусор - с ним можно случайно вынести свое счастье из дома

оскорблять животных или относиться к ним с неуважением - это призовет несчастье на владельца

У кого сегодня именины

По новому стилю, 29 декабря день ангела у людей с такими именами: Петр, Михаил, Мелания.

К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Вера, Сергей, Виктор, Иван, Владимир, Зоя, Николай, Илья, Марк, Михаил, Семен.