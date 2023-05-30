Свято 30 травня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

30 травня православні християни вшановують пам'ять святого Андроніка.
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Святий Андронік був апостолом від сімдесяти і увірував у Господа навіть раніше за апостола Павла. Відомо, що Андронік був єпископом у місті Панонії, проте мандрував різними містами та країнами, поширюючи християнську віру. Він проповідував разом зі своєю помічницею – святою Іунією.
За час своєї праведної діяльності Андронік та Іунія зруйнували безліч ідольських храмів і обернули язичників у християнство. Померли від жорстоких тортур в ім'я Христа і отримали від Господа мученицький вінець. Мощі праведників були визнані нетлінними та чудотворними.
У цей день слідкують за погодою. Нею люди передбачають, яким буде літо.
30 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Опанас, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.
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