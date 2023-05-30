Свято 30 травня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Що відомо про святе

Святий Андронік був апостолом від сімдесяти і увірував у Господа навіть раніше за апостола Павла. Відомо, що Андронік був єпископом у місті Панонії, проте мандрував різними містами та країнами, поширюючи християнську віру. Він проповідував разом зі своєю помічницею – святою Іунією.

За час своєї праведної діяльності Андронік та Іунія зруйнували безліч ідольських храмів і обернули язичників у християнство. Померли від жорстоких тортур в ім'я Христа і отримали від Господа мученицький вінець. Мощі праведників були визнані нетлінними та чудотворними.

У цей день слідкують за погодою. Нею люди передбачають, яким буде літо.

Головні прикмети цього дня

Прохолодний день – прикмета частих градів улітку.

Дощовий і місяць тільки зароджується – влітку буде багато опадів. Якщо ще й вітер із півночі дме, то літо буде не лише дощовим, а й холодним.

На яблуні, горобині та бузку багато кольору – найближчими днями буде гарна риболовля.

Навколо флюгера, шпиля і подібних гострих предметів видно блакитне мерехтіння - незабаром почнеться гроза.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні бути надто довірливими, цим можуть скористатися.

Не можна приймати подарунки, стоячи біля дверей чи перехрестях.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде навперейми.

30 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Опанас, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.