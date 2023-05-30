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Свято 30 травня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Яке церковне свято 30 травня (pixabay.com)
Автор: Styler

30 травня православні християни вшановують пам'ять святого Андроніка.

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.

Що відомо про святе

Святий Андронік був апостолом від сімдесяти і увірував у Господа навіть раніше за апостола Павла. Відомо, що Андронік був єпископом у місті Панонії, проте мандрував різними містами та країнами, поширюючи християнську віру. Він проповідував разом зі своєю помічницею – святою Іунією.

За час своєї праведної діяльності Андронік та Іунія зруйнували безліч ідольських храмів і обернули язичників у християнство. Померли від жорстоких тортур в ім'я Христа і отримали від Господа мученицький вінець. Мощі праведників були визнані нетлінними та чудотворними.

У цей день слідкують за погодою. Нею люди передбачають, яким буде літо.

Головні прикмети цього дня

  • Прохолодний день – прикмета частих градів улітку.
  • Дощовий і місяць тільки зароджується – влітку буде багато опадів. Якщо ще й вітер із півночі дме, то літо буде не лише дощовим, а й холодним.
  • На яблуні, горобині та бузку багато кольору – найближчими днями буде гарна риболовля.
  • Навколо флюгера, шпиля і подібних гострих предметів видно блакитне мерехтіння - незабаром почнеться гроза.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сьогодні бути надто довірливими, цим можуть скористатися.
  • Не можна приймати подарунки, стоячи біля дверей чи перехрестях.
  • Не приймайте важливих рішень, інакше все піде навперейми.

30 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Опанас, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.

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