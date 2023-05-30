Праздник 30 мая: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

30 мая православные христиане почитают память святого Андроника.
Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.
Святой Андроник был апостолом от семидесяти и уверовал в Господа даже раньше апостола Павла. Известно, что Андроник был епископом в городе Панонии, однако путешествовал по разным городам и странам, распространяя христианскую веру. Он проповедовал вместе со своей помощницей - святой Иунией.
За время своей праведной деятельности Андроник и Иуния разрушили множество идольских храмов и обратили язычников в христианство. Скончались от жестоких пыток во имя Христа и получили от Господа мученический венец. Мощи праведников были признаны нетленными и чудотворными.
В этот день следят за погодой. По ней люди предсказывают, каким будет лето.
30 мая именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
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