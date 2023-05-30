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Праздник 30 мая: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

Какой церковный праздник 30 мая (pixabay.com)
Автор: Styler

30 мая православные христиане почитают память святого Андроника.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Что известно о святом

Святой Андроник был апостолом от семидесяти и уверовал в Господа даже раньше апостола Павла. Известно, что Андроник был епископом в городе Панонии, однако путешествовал по разным городам и странам, распространяя христианскую веру. Он проповедовал вместе со своей помощницей - святой Иунией.

За время своей праведной деятельности Андроник и Иуния разрушили множество идольских храмов и обратили язычников в христианство. Скончались от жестоких пыток во имя Христа и получили от Господа мученический венец. Мощи праведников были признаны нетленными и чудотворными.

В этот день следят за погодой. По ней люди предсказывают, каким будет лето.

Главные приметы этого дня

  • Прохладный день – примета частых градов летом.
  • День дождливый и луна только зарождается – летом будет много осадков. Если еще и ветер с севера дует, то лето будет не только дождливым, но и холодным.
  • На яблоне, рябине и сирени много цвета – в ближайшие дни будет хорошая рыбалка.
  • Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание – скоро начнется гроза.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя сегодня быть слишком доверчивыми, этим могут воспользоваться.
  • Нельзя принимать подарки, стоя у двери или на перекрестках.
  • Не принимайте важных решений, иначе все пойдет наперекосяк.

30 мая именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

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