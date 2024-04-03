Свято 3 квітня: чому в цей день боялися води, що не можна робити

3 квітня 2024 року віряни відзначають день Микити Сповідника, який також називає днем Частування Водяного.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
У народі вірили, що саме сьогодні Водяник прокидається від зимової сплячки і першим ділом починає шукати, чим би поживитися.
Деякі побоювалися паводків, які приносили лиха, тому прагнули саме в цей день визначити, наскільки може вийти з берегів річка. Наприклад, дивилися на висоту гнізда кулика і розміщення кротячих нір.
В цей день намагалися задобрити Водяника, тому кидали у водойми поруч з домом різну їжу (часто - пиріжки з картоплею чи капустою).
Не можна приходити до води з порожніми руками - Водяник образиться і будуть рясні паводки.
Не слід у цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються або ганяються один за одним - до сварки з близькими.
Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала або скла, бо втратите красу. Бите скло потрібно зібрати пакет і протримати в темному місці тиждень, після чого викинути.
Пролита на стіл вода стане передвісником великих помилок.
Не можна після миття підлог виливати воду на вулицю - до фінансових втрат.
У кого сьогодні День ангела: Микита, Мартін, Феодосія.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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