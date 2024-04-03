Праздник 3 апреля: почему в этот день боялись воды, что нельзя делать

3 апреля 2024 верующие отмечают день Никиты Исповедника, который также называет днем Угощения Водяного.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
В народе верили, что именно сегодня Водяной просыпается от зимней спячки и первым делом начинает искать, чем бы поживиться.
Некоторые опасались наводнений, которые приносили бедствия, поэтому стремились именно в этот день определить, насколько может выйти из берегов река. К примеру, смотрели на высоту гнезда кулика и размещение кротячих нор.
В этот день пытались задобрить Водяного, поэтому бросали в водоемы рядом с домом разную еду (часто - пирожки с картофелем или капустой).
Нельзя приходить к воде с пустыми руками – водяной обидится и будут обильные паводки.
Не следует в этот день наблюдать, как собака и кошка дерутся или гоняются друг за другом – к ссоре с близкими.
Запрещается выбрасывать осколки разбитого зеркала или стекла, потому что потеряете красоту. Битое стекло нужно собрать пакет и продержать в темном месте неделю, после чего выбросить.
Пролитая на стол вода станет предвестником больших ошибок.
Нельзя после мытья полов выливать воду на улицу – до финансовых потерь.
У кого сегодня День ангела: Никита, Мартин, Феодосия.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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