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Праздник 3 апреля: почему в этот день боялись воды, что нельзя делать

Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

3 апреля 2024 верующие отмечают день Никиты Исповедника, который также называет днем Угощения Водяного.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

Традиции этого дня

В народе верили, что именно сегодня Водяной просыпается от зимней спячки и первым делом начинает искать, чем бы поживиться.

Некоторые опасались наводнений, которые приносили бедствия, поэтому стремились именно в этот день определить, насколько может выйти из берегов река. К примеру, смотрели на высоту гнезда кулика и размещение кротячих нор.

В этот день пытались задобрить Водяного, поэтому бросали в водоемы рядом с домом разную еду (часто - пирожки с картофелем или капустой).

Главные приметы дня

  • Долгие раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.
  • Если пойдет дождь, то весну рано ждать не стоит.
  • Южный ветер - к хорошему урожаю хлеба.
  • Много березового сока в этот день - лето будет дождливым.

Приметы дня

  • Длинный грохот грома предсказывает непогоду на несколько дней вперед.
  • Если дождь, то весну рано ждать не стоит.
  • Южный ветер – к хорошему урожаю хлеба.
  • Много березового сока в этот день – лето будет дождливым.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя приходить к воде с пустыми руками – водяной обидится и будут обильные паводки.

Не следует в этот день наблюдать, как собака и кошка дерутся или гоняются друг за другом – к ссоре с близкими.

Запрещается выбрасывать осколки разбитого зеркала или стекла, потому что потеряете красоту. Битое стекло нужно собрать пакет и продержать в темном месте неделю, после чего выбросить.

Пролитая на стол вода станет предвестником больших ошибок.

Нельзя после мытья полов выливать воду на улицу – до финансовых потерь.

У кого сегодня День ангела: Никита, Мартин, Феодосия.

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