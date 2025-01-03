Свято 3 грудня: що суворо заборонено робити в Гордіїв день, народні прикмети

В п'ятницю 2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Малахія. Також сьогодні згадують святого мученика Гордія. За старим календарем сьогодні день мучениці Юліяни.

Про те, яке свято 3 січня в церковному календарі, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Мученик Гордій народився в християнській родині, яка проживала в Кесарії Каппадокійській наприкінці III століття. Батьки прищепили синові християнські цінності; подорослішавши, хлопець вступив на військову службу.

Проте під час переслідувань християн, Гордій залишив службу та вирушив в пустелю для молитов та усамітнення. В 320 році Гордій відкрито захистив християнську віру перед префектом міста. Його схопили та намагалися змусити відмовитися від віри, та, зрозумівши непохитність переконань, Гордія, стратили.

Святий пророк Малахія належить до малих біблійних пророків. Відомо, що святий жив за чотири століття до Різдва Христового. Малахію називали "печаткою пророків", він був одним з останніх провісників Старого Завіту.

Доброта та щирість святого викликали подив оточення. Вважається, що завдяки своїм добрим рисам провісник отримав своє ім'я.

Народні традиції цього дня

В народі свято мало отримало назву Гордіїв день. Цього дня, згідно зі старовинними повір'ями, блукає нечиста сила, яка могла нашкодити людям та тваринам.

Тому, щоб захистити худобу від зла, пращури годували тварин спеціально звареною кашею. Також над брамою прив'язувала оберіг - сальну свічку.

В цей день нерідко готували різноманітні страви з сиру. Вірили, що це привабить удачу до оселі та зміцнить здоров'я. Крім цього, молилися пророку Малахії, який був захисником від бісів та нечистої сили.

Народні прикмети цього дня

Якщо 3 січня хмарно - буде завірюха та хуртовина

Яка погода сьогодні - така буде в березні

В Гордіїв день світає рано - скоро буде снігопад

Якщо чутно тріск дерев - незабаром буде хуртовина та морози

3 січня місяць яскравий - до похолодання

Якщо сьогодні на деревах іній - за декілька днів буде хороша погода

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до вірувань наших пращурів, сьогодні не можна робити:

вихвалятися будь-чим

лихословити

зводити наклепи

сваритися з близькими

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 3 січня іменини у власників таких імен: Аріна, Гордій, Ірина.

Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Уляна, Юліана, Михайло, Леонтій, Петро, Микита, Сергій.