Праздник 3 декабря: что строго запрещено делать в Гордеев день, народные приметы
В пятницу 2 декабря православная церковь почитает память святого пророка Малахия. Также сегодня вспоминают святого мученика Гордия. По старому календарю сегодня день мученицы Юлианы.
О том, какой праздник 3 января в церковном календаре, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Мученик Гордий родился в христианской семье, проживавшей в Кесарии Каппадокийской в конце III века. Родители привили сыну христианские ценности; повзрослев, парень поступил на военную службу.
Однако во время преследований христиан, Гордий оставил службу и отправился в пустыню для молитв и уединения. В 320 году Гордий открыто защитил христианскую веру перед префектом города. Его схватили и пытались заставить отказаться от веры, но, поняв непоколебимость убеждений Гордия, казнили.
Святой пророк Малахия относится к малым библейским пророкам. Известно, что святой жил за четыре века до Рождества Христова. Малахию называли "печатью пророков", он был одним из последних предсказателей Ветхого Завета.
Доброта и искренность святого вызывали удивление окружающих. Считается, что благодаря своим добрым чертам предсказатель получил свое имя.
Народные традиции этого дня
В народе праздник мало получил название Гордеев день. В этот день, согласно старинным поверьям, блуждает нечистая сила, которая могла навредить людям и животным.
Поэтому, чтобы защитить скот от зла, предки кормили животных специально сваренной кашей. Также над воротами привязывали оберег - сальную свечу.
В этот день нередко готовили разнообразные блюда из сыра. Верили, что это привлечет удачу в дом и укрепит здоровье. Кроме этого, молились пророку Малахии, который был защитником от бесов и нечистой силы.
Народные приметы этого дня
- Если 3 января облачно - будет метель и вьюга
- Какая погода сегодня - такая будет в марте
- В Гордеев день рассветает рано - скоро будет снегопад
- Если слышно треск деревьев - вскоре будет метель и морозы
- 3 января луна яркая - к похолоданию
- Если сегодня на деревьях иней - через несколько дней будет хорошая погода
Что сегодня нельзя делать
Согласно верованиям наших предков, сегодня нельзя делать:
- хвастаться чем-либо
- сквернословить
- возводить клевету
- ссориться с близкими
У кого сегодня именины
По новому стилю, 3 января именины у обладателей таких имен: Арина, Гордей, Ирина.
Также по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Ульяна, Юлиана, Михаил, Леонтий, Петр, Никита, Сергей.
Ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут в январе.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.