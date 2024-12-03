Сьогодні не можна позичати і брати в борг: яке свято 3 грудня, заборони і прикмети

У вівторок, третього грудня, православна церква вшановує пам'ять і діяння святого пророка Софонії, а також згадують преподобного Іоана Мовчальника. В цей день продовжується Різдвяний або Пилипівський піст, в якому духовно очищуються до Різдва.
Про те, яке свято 3 грудня, а також про головні заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святий пророк Софонія жив в VII столітті до н. е., за часів правління Йосії. Святий був одним з 12 малих біблійних пророків.
Про життя пророка майже відсутня інформація. За переказами, святий жив в палаці царя і допомагав боротися з ідолопоклонством. Софонія відомий тим, що написав дев'яту книгу серед робіт малих пророків, так звану Книгу пророка Софонії.
В ній святий передбачив страшний Божий гнів, якого зазнає Єрусалим - адже священники та князі не виконували законів та оскверняли святині. Проте після кари Божої, за пророцтвом Софонія, буде прощення. Крім цього, святий описав народження месії - Ісуса Христа.
Також третього грудня церква вшановує Іоанна Мовчальника, який жив у V столітті. За переказами церковних книг, після того, як померли батьки Іоанна, преподобний роздав частину статків нужденним, а решту віддав для спорудження храмів.
В шануванні святого Іоанна предки вважали, що в цей день варто якомога більше мовчати, а під час розмови зважувати слова.
Щоб не накликати нещастя, пращури уникали певної діяльності цього дня. Наприклад, сьогодні не можна:
Крім цього, існувало вірування, що, поглянувши вдосвіта в дзеркало, можна побачити майбутнє.
За новим стилем 3 грудня іменини відзначають люди з такими іменами: Микола, Андрій, Георгій, Гаврило, Іван, Сава, Федір.
Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Анатолій, Микола, Арсеній, Олександр, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Тетяна, Макар, Олексій.
Сьогодні у світі відзначають такі свята і важливі події:
Раніше ми писали про дні ангела у грудні 2024 року.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.