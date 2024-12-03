Сьогодні не можна позичати і брати в борг: яке свято 3 грудня, заборони і прикмети

Історія церковного свята

Святий пророк Софонія жив в VII столітті до н. е., за часів правління Йосії. Святий був одним з 12 малих біблійних пророків.

Про життя пророка майже відсутня інформація. За переказами, святий жив в палаці царя і допомагав боротися з ідолопоклонством. Софонія відомий тим, що написав дев'яту книгу серед робіт малих пророків, так звану Книгу пророка Софонії.

В ній святий передбачив страшний Божий гнів, якого зазнає Єрусалим - адже священники та князі не виконували законів та оскверняли святині. Проте після кари Божої, за пророцтвом Софонія, буде прощення. Крім цього, святий описав народження месії - Ісуса Христа.

Також третього грудня церква вшановує Іоанна Мовчальника, який жив у V столітті. За переказами церковних книг, після того, як померли батьки Іоанна, преподобний роздав частину статків нужденним, а решту віддав для спорудження храмів.

В шануванні святого Іоанна предки вважали, що в цей день варто якомога більше мовчати, а під час розмови зважувати слова.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати нещастя, пращури уникали певної діяльності цього дня. Наприклад, сьогодні не можна:

веселитися та співати гучних пісень

лихословити та сваритися

давати обіцянки

позичати речі та гроші комусь або в когось

багато писати та говорити

зловживати жирною їжею

вживати алкоголь

лінуватися

Які головні традиції і прикмети

Якщо сьогодні на небі яскраві зорі - буде заметіль

Третього грудня вже лежить сніг - в наступному році буде поганий врожай

Якщо в пічці сильно тріщать дрова, незабаром прийдуть морози

Сьогодні пташки низько літають - до негоди

Якщо третього грудня пташки голосно співають - буде відлига

Крім цього, існувало вірування, що, поглянувши вдосвіта в дзеркало, можна побачити майбутнє.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 3 грудня іменини відзначають люди з такими іменами: Микола, Андрій, Георгій, Гаврило, Іван, Сава, Федір.

Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Анатолій, Микола, Арсеній, Олександр, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Тетяна, Макар, Олексій.

Які свята відзначають у світі третього грудня

Сьогодні у світі відзначають такі свята і важливі події: