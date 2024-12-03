RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Сегодня нельзя одалживать и брать в долг: какой праздник 3 декабря, запреты и приметы

Какой церковный праздник 3 декабря (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Во вторник, третьего декабря, православная церковь чтит память и деяния святого пророка Софонии, а также вспоминают преподобного Иоанна Молчальника. В этот день продолжается Рождественский или Филиппов пост, в котором духовно очищаются к Рождеству.

О том, какой праздник 3 декабря, а также о главных запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой пророк Софония жил в VII веке до н. э., во времена правления Иосии. Святой был одним из 12 малых библейских пророков.

О жизни Пророка почти нет информации. По преданию, святой жил во дворце царя и помогал бороться с идолопоклонством. Софония известен тем, что написал девятую книгу среди работ малых пророков, так называемую Книгу пророка Софонии.

В ней святой предсказал страшный гнев Божий, который испытывает Иерусалим - ведь священники и князи не выполняли законов и оскверняли святыни. Однако после кары Божьей, по пророчеству Софония, будет прощение. Кроме этого, святой описал рождение мессии - Иисуса Христа.

Также третьего декабря церковь почитает Иоанна Молчальника, жившего в V веке. По преданию церковных книг, после того, как умерли отцы Иоанна, преподобный раздал часть состояния нуждающимся, а остальное отдал для сооружения храмов.

В почитании святого Иоанна предки считали, что в этот день следует как можно больше молчать, а во время разговора взвешивать слова.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь несчастья, предки избегали определенной деятельности в этот день. К примеру, сегодня нельзя:

  • веселиться и петь громкие песни
  • злословить и ссориться
  • давать обещания
  • одалживать вещи и деньги кому-то или у кого-то
  • много писать и говорить
  • злоупотреблять жирной пищей
  • употреблять алкоголь
  • лениться

Какие главные традиции и приметы

  • Если сегодня на небе яркие звезды - будет метель
  • Третьего декабря уже лежит снег - в следующем году будет плохой урожай
  • Если в печке сильно трещат дрова, скоро придут морозы.
  • Сегодня птицы низко летают - к непогоде
  • Если третьего декабря птицы громко поют - будет оттепель

Кроме этого, существовало верование, что, взглянув на рассвете в зеркало, можно увидеть будущее.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 3 декабря именины отмечают люди со следующими именами: Николай, Андрей, Георгий, Гаврило, Иван, Савва, Федор.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Анатолий, Николай, Арсений, Александр, Василий, Владимир, Анна, Григорий, Иван, Татьяна, Макар, Алексей.

Какие праздники отмечают в мире третьего декабря

Сегодня в мире отмечают следующие праздники и важные события:

  • Международный день людей с инвалидностью
  • День подарков
  • День запеканки из зеленых бобов
  • День мировой тишины и немоты
  • Щедрый вторник
  • Всемирный день катания на коньках
  • Всемирный день трюков
  • Международный день борьбы с пестицидами
  • Всемирный день компьютерной графики

Ранее мы писали о днях ангела в декабре 2024 года.

Читайте также, какие церковные праздники отмечаются в декабре 2024 года.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаЦерковный календарьПраздники