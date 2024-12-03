ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сьогодні не можна позичати і брати в борг: яке свято 3 грудня, заборони і прикмети

Вівторок 03 грудня 2024 06:00
UA EN RU
Сьогодні не можна позичати і брати в борг: яке свято 3 грудня, заборони і прикмети Яке церковне свято 3 грудня (ілюстративне фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

У вівторок, третього грудня, православна церква вшановує пам'ять і діяння святого пророка Софонії, а також згадують преподобного Іоана Мовчальника. В цей день продовжується Різдвяний або Пилипівський піст, в якому духовно очищуються до Різдва.

Про те, яке свято 3 грудня, а також про головні заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святий пророк Софонія жив в VII столітті до н. е., за часів правління Йосії. Святий був одним з 12 малих біблійних пророків.

Про життя пророка майже відсутня інформація. За переказами, святий жив в палаці царя і допомагав боротися з ідолопоклонством. Софонія відомий тим, що написав дев'яту книгу серед робіт малих пророків, так звану Книгу пророка Софонії.

В ній святий передбачив страшний Божий гнів, якого зазнає Єрусалим - адже священники та князі не виконували законів та оскверняли святині. Проте після кари Божої, за пророцтвом Софонія, буде прощення. Крім цього, святий описав народження месії - Ісуса Христа.

Також третього грудня церква вшановує Іоанна Мовчальника, який жив у V столітті. За переказами церковних книг, після того, як померли батьки Іоанна, преподобний роздав частину статків нужденним, а решту віддав для спорудження храмів.

В шануванні святого Іоанна предки вважали, що в цей день варто якомога більше мовчати, а під час розмови зважувати слова.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати нещастя, пращури уникали певної діяльності цього дня. Наприклад, сьогодні не можна:

  • веселитися та співати гучних пісень
  • лихословити та сваритися
  • давати обіцянки
  • позичати речі та гроші комусь або в когось
  • багато писати та говорити
  • зловживати жирною їжею
  • вживати алкоголь
  • лінуватися

Які головні традиції і прикмети

  • Якщо сьогодні на небі яскраві зорі - буде заметіль
  • Третього грудня вже лежить сніг - в наступному році буде поганий врожай
  • Якщо в пічці сильно тріщать дрова, незабаром прийдуть морози
  • Сьогодні пташки низько літають - до негоди
  • Якщо третього грудня пташки голосно співають - буде відлига

Крім цього, існувало вірування, що, поглянувши вдосвіта в дзеркало, можна побачити майбутнє.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 3 грудня іменини відзначають люди з такими іменами: Микола, Андрій, Георгій, Гаврило, Іван, Сава, Федір.

Крім цього, за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Анатолій, Микола, Арсеній, Олександр, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Тетяна, Макар, Олексій.

Які свята відзначають у світі третього грудня

Сьогодні у світі відзначають такі свята і важливі події:

  • Міжнародний день людей з інвалідністю
  • День подарунків
  • День запіканки із зелених бобів
  • День світової тиші й німоти
  • Щедрий вівторок
  • Всесвітній день катання на ковзанах
  • Всесвітній день трюків
  • Міжнародний день боротьби з пестицидами
  • Всесвітній день комп’ютерної графіки

Раніше ми писали про дні ангела у грудні 2024 року.

Читайте також, які церковні свята відзначаються у грудні 2024 року.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Церковний календар Свята
NEWS
Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Втрати ЗСУ значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський