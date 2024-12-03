Сегодня нельзя одалживать и брать в долг: какой праздник 3 декабря, запреты и приметы

Во вторник, третьего декабря, православная церковь чтит память и деяния святого пророка Софонии, а также вспоминают преподобного Иоанна Молчальника. В этот день продолжается Рождественский или Филиппов пост, в котором духовно очищаются к Рождеству.

О том, какой праздник 3 декабря, а также о главных запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой пророк Софония жил в VII веке до н. э., во времена правления Иосии. Святой был одним из 12 малых библейских пророков.

О жизни Пророка почти нет информации. По преданию, святой жил во дворце царя и помогал бороться с идолопоклонством. Софония известен тем, что написал девятую книгу среди работ малых пророков, так называемую Книгу пророка Софонии.

В ней святой предсказал страшный гнев Божий, который испытывает Иерусалим - ведь священники и князи не выполняли законов и оскверняли святыни. Однако после кары Божьей, по пророчеству Софония, будет прощение. Кроме этого, святой описал рождение мессии - Иисуса Христа.

Также третьего декабря церковь почитает Иоанна Молчальника, жившего в V веке. По преданию церковных книг, после того, как умерли отцы Иоанна, преподобный раздал часть состояния нуждающимся, а остальное отдал для сооружения храмов.

В почитании святого Иоанна предки считали, что в этот день следует как можно больше молчать, а во время разговора взвешивать слова.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь несчастья, предки избегали определенной деятельности в этот день. К примеру, сегодня нельзя:

веселиться и петь громкие песни

злословить и ссориться

давать обещания

одалживать вещи и деньги кому-то или у кого-то

много писать и говорить

злоупотреблять жирной пищей

употреблять алкоголь

лениться

Какие главные традиции и приметы

Если сегодня на небе яркие звезды - будет метель

Третьего декабря уже лежит снег - в следующем году будет плохой урожай

Если в печке сильно трещат дрова, скоро придут морозы.

Сегодня птицы низко летают - к непогоде

Если третьего декабря птицы громко поют - будет оттепель

Кроме этого, существовало верование, что, взглянув на рассвете в зеркало, можно увидеть будущее.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 3 декабря именины отмечают люди со следующими именами: Николай, Андрей, Георгий, Гаврило, Иван, Савва, Федор.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Анатолий, Николай, Арсений, Александр, Василий, Владимир, Анна, Григорий, Иван, Татьяна, Макар, Алексей.

Какие праздники отмечают в мире третьего декабря

Сегодня в мире отмечают следующие праздники и важные события: