Свято 3 грудня: чому цей день особливий, у кого день ангела, що не можна робити

Коли Прокл був зовсім юним він постійно проводив свій час у вивченні Святого Письма та молитвах. Його вчителем був святитель Іоанн Златоуст, який передав юнакові багато знань та навчив мистецтву ораторства. Прокл був поруч з Іоанном на момент явища останньому апостола Павла. Золотоуст присвятив свого учня в чин диякона, а потім пресвітера.

Прокл після смерті свого вчителя продовжив шлях священика і проповідував у храмах Константинополя. Через кілька років його призначили патріархом Константинопольським. Парафіяни любили і шанували святителя за самовідданість, турботу про нещасних і убогих та благопристойність у всіх церковних справах.

Народне свято цього дня називається День Прокла.

У цей народний свято заведено проклинати темні сили. Це заважає їм вибратися з-під землі, де вони ховаються від морозу, і нашкодити будь-якій живій істоті на землі.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день зранку йде сніг - то день буде теплим.

Поліни тріщать у печі чи каміні – до морозу.

Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.

Якщо на Прокла випали опади – то чекай на них і 3 червня.

Снігур заливається – до хуртовини.

Сорока ховається під дах – скоро буде завірюха.

Що не можна робити у цей день

Намагайтеся не давати сьогодні гроші у борг.

Краще не ходити 3 грудня у лазню.

3 грудня не вирушали на далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.

Хто відзначає іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Еміль, Остап, Микола, Макар, Йосип, Іларіон, Іван, Омелян, Денис, Дем'ян, Григорій, Вольдемар, Володимир, Василь, Арсеній, Анатолій, Олексій, Олександр.