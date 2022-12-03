Свято 3 грудня: чому цей день особливий, у кого день ангела, що не можна робити

3 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокла.
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Коли Прокл був зовсім юним він постійно проводив свій час у вивченні Святого Письма та молитвах. Його вчителем був святитель Іоанн Златоуст, який передав юнакові багато знань та навчив мистецтву ораторства. Прокл був поруч з Іоанном на момент явища останньому апостола Павла. Золотоуст присвятив свого учня в чин диякона, а потім пресвітера.
Прокл після смерті свого вчителя продовжив шлях священика і проповідував у храмах Константинополя. Через кілька років його призначили патріархом Константинопольським. Парафіяни любили і шанували святителя за самовідданість, турботу про нещасних і убогих та благопристойність у всіх церковних справах.
Народне свято цього дня називається День Прокла.
У цей народний свято заведено проклинати темні сили. Це заважає їм вибратися з-під землі, де вони ховаються від морозу, і нашкодити будь-якій живій істоті на землі.
День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Еміль, Остап, Микола, Макар, Йосип, Іларіон, Іван, Омелян, Денис, Дем'ян, Григорій, Вольдемар, Володимир, Василь, Арсеній, Анатолій, Олексій, Олександр.
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