Праздник 3 декабря: почему этот день особенный, у кого день ангела, что нельзя делать

Когда Прокл был совсем юным он постоянно проводил свое время в изучении Священного Писания и молитвах. Его учителем был святитель Иоанн Златоуст, который передал юноше многие знания и научил искусству ораторства. Прокл был рядом с Иоанном в момент явления последнему апостола Павла. Златоуст посвятил своего ученика в чин диакона, а затем пресвитера.

Прокл после кончины своего учителя продолжил путь священника и проповедовал в храмах Константинополя. Несколько лет спустя его назначили патриархом Константинопольским. Прихожане любили и почитали святителя за самоотверженность, заботу о несчастных и убогих и благопристойность во всех церковных делах.

Народный праздник этого дня называется - день Прокла.

В этот народный праздник принято проклинать темные силы. Это мешает им выбраться из-под земли, где они прячутся от мороза, и навредить любому живому существу на земле.

Главные приметы этого дня

Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.

Поленья трещат в печи или камине – к морозу.

Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.

Если на Прокла выпали осадки - то жди их и 3 июня.

Снегирь заливается – к метели.

Сорока прячется под крышу – скоро будет пурга.

Что нельзя делать в этот день

Старайтесь не давать сегодня деньги в долг

Лучше не ходить 3 декабря в баню

3 декабря не отправлялись на дальнюю дорогу, пытались дождаться на следующий день.

Кто отмечает именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр.