ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 3 грудня: чому цей день особливий, у кого день ангела, що не можна робити

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 06:01
Свято 3 грудня: чому цей день особливий, у кого день ангела, що не можна робити Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

3 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокла.

Читайте в матеріалі Styler про всі прикмети і заборони цього дня. Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.

Коли Прокл був зовсім юним він постійно проводив свій час у вивченні Святого Письма та молитвах. Його вчителем був святитель Іоанн Златоуст, який передав юнакові багато знань та навчив мистецтву ораторства. Прокл був поруч з Іоанном на момент явища останньому апостола Павла. Золотоуст присвятив свого учня в чин диякона, а потім пресвітера.

Прокл після смерті свого вчителя продовжив шлях священика і проповідував у храмах Константинополя. Через кілька років його призначили патріархом Константинопольським. Парафіяни любили і шанували святителя за самовідданість, турботу про нещасних і убогих та благопристойність у всіх церковних справах.

Народне свято цього дня називається День Прокла.

У цей народний свято заведено проклинати темні сили. Це заважає їм вибратися з-під землі, де вони ховаються від морозу, і нашкодити будь-якій живій істоті на землі.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день зранку йде сніг - то день буде теплим.
  • Поліни тріщать у печі чи каміні – до морозу.
  • Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.
  • Якщо на Прокла випали опади – то чекай на них і 3 червня.
  • Снігур заливається – до хуртовини.
  • Сорока ховається під дах – скоро буде завірюха.

Що не можна робити у цей день

  • Намагайтеся не давати сьогодні гроші у борг.
  • Краще не ходити 3 грудня у лазню.
  • 3 грудня не вирушали на далеку дорогу, намагалися дочекатися наступного дня.

Хто відзначає іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Еміль, Остап, Микола, Макар, Йосип, Іларіон, Іван, Омелян, Денис, Дем'ян, Григорій, Вольдемар, Володимир, Василь, Арсеній, Анатолій, Олексій, Олександр.

Читайте також про свята, які відзначатимуть українці у грудні 2022 року.

Раніше ми докладно розповіли про Різдвяний пост цього року. Дізнайтеся, чи можна дотримуватися посту і як це правильно робити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні