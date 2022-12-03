Праздник 3 декабря: почему этот день особенный, у кого день ангела, что нельзя делать
3 декабря православная церковь почитает память святого Прокла.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.
Когда Прокл был совсем юным он постоянно проводил свое время в изучении Священного Писания и молитвах. Его учителем был святитель Иоанн Златоуст, который передал юноше многие знания и научил искусству ораторства. Прокл был рядом с Иоанном в момент явления последнему апостола Павла. Златоуст посвятил своего ученика в чин диакона, а затем пресвитера.
Прокл после кончины своего учителя продолжил путь священника и проповедовал в храмах Константинополя. Несколько лет спустя его назначили патриархом Константинопольским. Прихожане любили и почитали святителя за самоотверженность, заботу о несчастных и убогих и благопристойность во всех церковных делах.
Народный праздник этого дня называется - день Прокла.
В этот народный праздник принято проклинать темные силы. Это мешает им выбраться из-под земли, где они прячутся от мороза, и навредить любому живому существу на земле.
Главные приметы этого дня
- Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.
- Поленья трещат в печи или камине – к морозу.
- Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.
- Если на Прокла выпали осадки - то жди их и 3 июня.
- Снегирь заливается – к метели.
- Сорока прячется под крышу – скоро будет пурга.
Что нельзя делать в этот день
- Старайтесь не давать сегодня деньги в долг
- Лучше не ходить 3 декабря в баню
- 3 декабря не отправлялись на дальнюю дорогу, пытались дождаться на следующий день.
Кто отмечает именины
День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр.
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