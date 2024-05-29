Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 травня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

29 травня в церковному календарі - день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська і є однією з пошанованих святих у християнстві.

Феодосія жила в VIII столітті в Константинополі. Її батьки були багатими та дуже релігійними, довго молилися за народження дитини. Після їхньої смерті Феодосія роздала весь спадок бідним і вступила до монастиря святої Анастасії, де стала черницею. Частину коштів вона використала для написання ікон Богородиці та Спасителя для церкви.

У той час імператор Лев Ісавр наказав знищити всі ікони у місті, особливо звернувши увагу на образ Христа на воротах палацу. Коли патріарх Анастасій намагався виконати цей наказ, Феодосія разом з іншими вірними влаштували акт протесту, перекидаючи драбину, на якій стояв патріарх.

Це вчинок розізлив імператора й він наказав заточити Феодосію до темниці, катуючи кожного дня. Сім днів жінка отримувала по 100 ударів прутами, а на восьмий день її вивели в місто, продовжуючи бити по дорозі. Поблизу головної площі один із солдатів жорстоко вбив її, проткнувши горло. Феодосія померла на місці.

Згідно з іншою версією, жінку не катували, а кинули в море з каменем на шиї, та ангели врятували її. Після цього імператор віддав її на поживу звірам, але вони її також не зачепили. Нарешті, Феодосії відсікли голову. Говорять, що в цей момент з її уст вилетіла голубка, яка піднялася до небес.

Після смерті Феодосію визнали святою мученицею, і її вшановують як символ відваги та вірності християнській вірі.

Мучениця Феодосія Тирська (ілюстрація: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 29 травня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

сумувати, бо це вплине на майбутнє

стрибати по землі, бо не буде урожаю

сваритися, бо сварка триватиме довго.

Народні прикмети і традиції цього дня

спекотний день - у лісі буде багато білих грибів

вранці туман над водою - буде ясна погода

бджоли активно літають біля вуликів - скоро дощ

багато павуків - на хорошу погоду

колоситься жито - восени буде багато грибів

дощить - до багатого урожаю зерна

зіркова і тепла ніч - літо буде теплим

почути спів зозулі - на хорошу погоду

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Богдан, Андрій, Іван, Костянтин, Марія, Фаїна, Феодосія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: