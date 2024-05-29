Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 травня

Сьогодні, 29 травня, свято - православні українці вшановують пам’ять мучениці Феодосії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
29 травня в церковному календарі - день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська і є однією з пошанованих святих у християнстві.
Феодосія жила в VIII столітті в Константинополі. Її батьки були багатими та дуже релігійними, довго молилися за народження дитини. Після їхньої смерті Феодосія роздала весь спадок бідним і вступила до монастиря святої Анастасії, де стала черницею. Частину коштів вона використала для написання ікон Богородиці та Спасителя для церкви.
У той час імператор Лев Ісавр наказав знищити всі ікони у місті, особливо звернувши увагу на образ Христа на воротах палацу. Коли патріарх Анастасій намагався виконати цей наказ, Феодосія разом з іншими вірними влаштували акт протесту, перекидаючи драбину, на якій стояв патріарх.
Це вчинок розізлив імператора й він наказав заточити Феодосію до темниці, катуючи кожного дня. Сім днів жінка отримувала по 100 ударів прутами, а на восьмий день її вивели в місто, продовжуючи бити по дорозі. Поблизу головної площі один із солдатів жорстоко вбив її, проткнувши горло. Феодосія померла на місці.
Згідно з іншою версією, жінку не катували, а кинули в море з каменем на шиї, та ангели врятували її. Після цього імператор віддав її на поживу звірам, але вони її також не зачепили. Нарешті, Феодосії відсікли голову. Говорять, що в цей момент з її уст вилетіла голубка, яка піднялася до небес.
Після смерті Феодосію визнали святою мученицею, і її вшановують як символ відваги та вірності християнській вірі.
Мучениця Феодосія Тирська (ілюстрація: blagovist.church.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Богдан, Андрій, Іван, Костянтин, Марія, Фаїна, Феодосія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.