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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 29 травня

Храм Христа Спасителя (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 29 травня, свято - православні українці вшановують пам’ять мучениці Феодосії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

29 травня в церковному календарі - день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська і є однією з пошанованих святих у християнстві.

Феодосія жила в VIII столітті в Константинополі. Її батьки були багатими та дуже релігійними, довго молилися за народження дитини. Після їхньої смерті Феодосія роздала весь спадок бідним і вступила до монастиря святої Анастасії, де стала черницею. Частину коштів вона використала для написання ікон Богородиці та Спасителя для церкви.

У той час імператор Лев Ісавр наказав знищити всі ікони у місті, особливо звернувши увагу на образ Христа на воротах палацу. Коли патріарх Анастасій намагався виконати цей наказ, Феодосія разом з іншими вірними влаштували акт протесту, перекидаючи драбину, на якій стояв патріарх.

Це вчинок розізлив імператора й він наказав заточити Феодосію до темниці, катуючи кожного дня. Сім днів жінка отримувала по 100 ударів прутами, а на восьмий день її вивели в місто, продовжуючи бити по дорозі. Поблизу головної площі один із солдатів жорстоко вбив її, проткнувши горло. Феодосія померла на місці.

Згідно з іншою версією, жінку не катували, а кинули в море з каменем на шиї, та ангели врятували її. Після цього імператор віддав її на поживу звірам, але вони її також не зачепили. Нарешті, Феодосії відсікли голову. Говорять, що в цей момент з її уст вилетіла голубка, яка піднялася до небес.

Після смерті Феодосію визнали святою мученицею, і її вшановують як символ відваги та вірності християнській вірі.

Мучениця Феодосія Тирська (ілюстрація: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 29 травня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • сумувати, бо це вплине на майбутнє
  • стрибати по землі, бо не буде урожаю
  • сваритися, бо сварка триватиме довго.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • спекотний день - у лісі буде багато білих грибів
  • вранці туман над водою - буде ясна погода
  • бджоли активно літають біля вуликів - скоро дощ
  • багато павуків - на хорошу погоду
  • колоситься жито - восени буде багато грибів
  • дощить - до багатого урожаю зерна
  • зіркова і тепла ніч - літо буде теплим
  • почути спів зозулі - на хорошу погоду

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Богдан, Андрій, Іван, Костянтин, Марія, Фаїна, Феодосія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день видри
  • Всесвітній день здоров’я травної системи
  • Міжнародний день миротворців ООН

Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.

Читайте також церковний календар на літо 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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