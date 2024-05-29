Какой праздник сегодня: приметы и запреты 29 мая

Сегодня, 29 мая, праздник - православные украинцы чтят память мученицы Феодосии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
29 мая в церковном календаре - день памяти мученицы Феодосии. Также она известна как дева Тирская и является одной из самых почитаемых святых в христианстве.
Феодосия жила в VIII веке в Константинополе. Ее родители были богатыми и очень религиозными, долго молились о рождении ребенка. После их смерти Феодосия раздала все наследство бедным и поступила в монастырь святой Анастасии, где стала монахиней. Часть средств она использовала для написания икон Богородицы и Спасителя церкви.
В то время император Лев Исавр отдал приказ уничтожить все иконы в городе, особенно обратив внимание на образ Христа на воротах дворца. Когда патриарх Анастасий пытался выполнить этот приказ, Феодосия вместе с другими верующими устроили акт протеста, опрокидывая лестницу, на которой стоял патриарх.
Это поступок разозлил императора и он приказал заточить Феодосию в темницу, пытая каждый день. Семь дней женщина получала по 100 ударов прутьями, а на восьмой день ее вывели в город, продолжая избивать по дороге. У главной площади один из солдат жестоко ее убил, проткнув горло. Феодосия скончалась на месте.
Согласно другой версии, женщину не пытали, а бросили в море с камнем на шее, но ангелы спасли ее. После этого император отдал ее на растерзание зверям, но они ее так же не тронули. Наконец, Феодосии отрубили голову. Говорят, что в этот момент из ее уст вылетела поднявшаяся к небесам голубка.
После смерти Феодосия была признана святой мученицей, и ее почитают как символ отваги и верности христианской вере.
Мученица Феодосия Тирская (иллюстрация: blagovist.church.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также лучше не выходить на улицу, поскольку этот день считается неудачным, а нужно заниматься домашним хозяйством и кормить домашних животных баранками и лакомствами, чтобы они были здоровыми весь следующий год.
Сегодня именины празднуют: Александр, Богдан, Андрей, Иван, Константин, Мария, Фаина, Феодосия.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.