Свято 29 листопада: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

29 листопада – народне свято Матвіїв день і церковний день пам'яті апостола Матвія.
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Цього дня люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа. Після смерті Спасителя він написав частину Євангелії. За християнські проповіді його було страчено римлянами.
Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.
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