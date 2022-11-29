Праздник 29 ноября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

29 ноября - народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.
В этот день люди чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея, который поменял почетную должность сборщика податей на путь последователя Христа. После смерти Спасителя он написал часть Евангелия. За христианские проповеди был казнен римлянами.
Матвеев день следует провести спокойно и уравновешенно. Ни в коем случае нельзя сквернословить или оскорблять кого-либо. Правильнее всего, вечером, после трудового дня, накрыть стол и пригласить близких.
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