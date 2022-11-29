Свято 29 листопада: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

29 листопада – народне свято Матвіїв день і церковний день пам'яті апостола Матвія.

Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler . Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.

Цього дня люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа. Після смерті Спасителя він написав частину Євангелії. За християнські проповіді його було страчено римлянами.

Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо хмари опускалися низько, зима буде дуже холодною.

Якщо віяв сильний вітер, то завірюхи почнуться вже з середини зими.

Якщо зливи, то зима буде теплою.

Якщо у цей день вдягнути нові речі, то можна спричинити лихо.

Якщо розмовляти з будь-ким (наприклад, із сусідами) через поріг, то буде сварка.

Що не можна робити у цей день