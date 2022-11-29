Праздник 29 ноября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler . Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

В этот день люди чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея, который поменял почетную должность сборщика податей на путь последователя Христа. После смерти Спасителя он написал часть Евангелия. За христианские проповеди был казнен римлянами.

Матвеев день следует провести спокойно и уравновешенно. Ни в коем случае нельзя сквернословить или оскорблять кого-либо. Правильнее всего, вечером, после трудового дня, накрыть стол и пригласить близких.

Главные приметы этого дня

Если случилась оттепель в этот день, значит, зима будет поздней.

Если облака опускались низко, то зима будет очень холодной.

Если дул сильный ветер, то вьюги начнутся уже с середины зимы.

Если пошел дождь, то зима будет теплой.

Если в этот день надеть новые вещи, то можно навлечь на себя беду.

Если разговаривать с кем-либо (например, с соседями) через порог, то будет ссора.

Что нельзя делать в этот день