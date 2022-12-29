Свято 29 грудня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого день ангела

29 грудня віруючі вшановують пам'ять пророка Аггея.
У матеріалі Styler читайте, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також у кого іменини.
Сьогодні заведено відвідувати церкву. Люди моляться пророку Аггею, пам'ять якого відзначає церква цього дня. Моляться про душі нещодавно померлих родичів, а також про здоров'я і чистоту душі дітей, що недавно народилися в сім'ї. За здоров'я дитини у церкві ставлять свічку. Аггей допомагає душам на тому світі знайти шлях, вказує їм напрямок, а також допомагає очищенню душі людей, що живуть.
У день Агея на Русі було заведено кидати в багаття снігових чоловічків. Якщо вогонь згасав, то люди вірили, що на Різдво буде сонячна погода.
Господині на свято, як правило, розпочинали приготування до Нового року. Вони варили холодець, льодяники та інші частування.
Веніамін, Афінодор, Георгій, Єгор, Іван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентій, Фадей, Юрій, Феофіл, Ганна, Гортензія.
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