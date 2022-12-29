Праздник 29 декабря: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого день ангела

Что принято делать в этот день

Сегодня принято посещать церковь. Люди молятся пророку Аггею, память которого церковь отмечает в этот день. Молятся о душах недавно умерших родственников, а также о здоровье и чистоте души недавно родившихся в семье детей. За здравие ребенка в церкви ставят свечку. Аггей помогает душам на том свете найти путь, указывает им направление, а также помогает очищению души живущих людей.

В Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. Если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода.

Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовления к Новому году. Они варили холодец, леденцы и прочие угощения.

Главные приметы этого дня

Если сегодня инея сегодня много — будут теплые Святки.

С самого утра стоит мороз — сильный холод продлится вплоть до Крещения.

Какая погода в этот день, таким будет и весь апрель.

Холод 29 декабря — к холодной зиме.

От мороза на окнах появились узоры — морозная погода простоит следующие 20 дней.

Сильный ветер при безоблачной погоде — скоро наступит мороз.

Ясный день — будет ясным и следующий день, 30 декабря.

Что нельзя делать в этот день

В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог.

Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на другой день.

Кто сегодня празднует день ангела

Вениамин, Афинодор, Георгий, Егор, Иван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентий, Фаддей, Юрий, Феофил, Анна, Гортензия.