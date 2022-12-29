Праздник 29 декабря: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого день ангела

29 декабря верующие чтят память пророка Аггея.
В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.
Сегодня принято посещать церковь. Люди молятся пророку Аггею, память которого церковь отмечает в этот день. Молятся о душах недавно умерших родственников, а также о здоровье и чистоте души недавно родившихся в семье детей. За здравие ребенка в церкви ставят свечку. Аггей помогает душам на том свете найти путь, указывает им направление, а также помогает очищению души живущих людей.
В Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. Если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода.
Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовления к Новому году. Они варили холодец, леденцы и прочие угощения.
Вениамин, Афинодор, Георгий, Егор, Иван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентий, Фаддей, Юрий, Феофил, Анна, Гортензия.
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