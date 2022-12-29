Свято 29 грудня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого день ангела

У матеріалі Styler читайте, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також у кого іменини.

Що заведено робити цього дня

Сьогодні заведено відвідувати церкву. Люди моляться пророку Аггею, пам'ять якого відзначає церква цього дня. Моляться про душі нещодавно померлих родичів, а також про здоров'я і чистоту душі дітей, що недавно народилися в сім'ї. За здоров'я дитини у церкві ставлять свічку. Аггей допомагає душам на тому світі знайти шлях, вказує їм напрямок, а також допомагає очищенню душі людей, що живуть.

У день Агея на Русі було заведено кидати в багаття снігових чоловічків. Якщо вогонь згасав, то люди вірили, що на Різдво буде сонячна погода.

Господині на свято, як правило, розпочинали приготування до Нового року. Вони варили холодець, льодяники та інші частування.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні інею сьогодні багато – будуть теплі свята.

З ранку стоїть мороз — сильний холод триватиме аж до Водохреща.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.

Холод 29 грудня – до холодної зими.

Від морозу на вікнах з'явилися візерунки – морозна погода простоїть наступні 20 днів.

Сильний вітер при безхмарній погоді незабаром настане мороз.

Ясний день буде ясним і наступного дня, 30 грудня.

Що не можна робити у цей день

У Агєєв день було заборонено надовго виходити з дому та розмовляти з людиною через поріг.

Крім того, 29 грудня не можна проводити вдома генеральне прибирання, а також ремонтувати взуття. Подібного роду клопіт краще відкласти на другий день.

Хто сьогодні святкує день ангела

Веніамін, Афінодор, Георгій, Єгор, Іван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентій, Фадей, Юрій, Феофіл, Ганна, Гортензія.