Праздник 29 декабря: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого день ангела
29 декабря верующие чтят память пророка Аггея.
В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также у кого именины.
Что принято делать в этот день
Сегодня принято посещать церковь. Люди молятся пророку Аггею, память которого церковь отмечает в этот день. Молятся о душах недавно умерших родственников, а также о здоровье и чистоте души недавно родившихся в семье детей. За здравие ребенка в церкви ставят свечку. Аггей помогает душам на том свете найти путь, указывает им направление, а также помогает очищению души живущих людей.
В Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. Если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода.
Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовления к Новому году. Они варили холодец, леденцы и прочие угощения.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня инея сегодня много — будут теплые Святки.
- С самого утра стоит мороз — сильный холод продлится вплоть до Крещения.
- Какая погода в этот день, таким будет и весь апрель.
- Холод 29 декабря — к холодной зиме.
- От мороза на окнах появились узоры — морозная погода простоит следующие 20 дней.
- Сильный ветер при безоблачной погоде — скоро наступит мороз.
- Ясный день — будет ясным и следующий день, 30 декабря.
Что нельзя делать в этот день
- В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог.
- Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на другой день.
Кто сегодня празднует день ангела
Вениамин, Афинодор, Георгий, Егор, Иван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентий, Фаддей, Юрий, Феофил, Анна, Гортензия.
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